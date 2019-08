Sex cu primarul din Coțofenii din Față. ”Tea-și f...ca un nebun. Ar fi dezastru ca-n războiul stelelor!” Cu penisul în castronul de ciorbă!!!

”Arată-mi p...te rog”. ”Te f...de te rup. Nu mă laud...am experință!” ”Te iau în toate pozițiile!” replicile nu fac parte dintr-un film porno, ci sunt frânturi dintr-o presupusă conversație a primarului comunii doljene Coțofenii din Față, Constantin Cârciumaru, pe care le-ar fi avut cu o doamnă, pe Whatsapp. Acestea au ajuns pe masa prefectului, care le-a trimis la poliție, femeia considerându-se hărțuită

În mod normal, o astfel de știre, cu un primar care violează limba română și trimite mesaje deocheat, gen ”Casanova”, doamnelor din localitate, nu poate apărea nicăieri. Însă presupusa conversație dintre edilul comunei Coțofenii din Față, Constantin Cârciumaru, și o femeie, purtată pe Whatsapp, e mult prea interesantă pentru a fi ignorată. E un amestec de Ion Creangă, Tristan Tzara și Păstorel Teodoreanu, împletit cu Times New Roman.

Concret, nea Costică, tras la maieu de camuflaj, dialoghează cu o femeie, căreia îi face avansuri. În conversațiile deocheate se laudă cu a sa potență sexuală, trimite tot felul de poze, iar într-una dintre ele apare cu penisul băgat într-un...castron cu ciorbă!!! În cazul în care doamna ar fi acceptat să-i pice la pat, ar fi urmat un dezastru asemănător celui din ”Războiul Stelelor”, după spusele sale.

Toate aceste detalii au ajuns pe masa prefectului de Dolj și, de aici, mai departe, spre poliție, deoarece femeia se consideră hărțuită. Edilul din Coțofenii din Față, Constantin Cârciumaru, neagă conversațiile respective, spune că cineva îi vrea răul, dar admite că a mai purtat discuții cu diferite femei pe Facebook, însă niciodată nu le-ar fi atins pe acestea. Redăm, în continuare, discuțiile, cu tot cu pângărirea limbii române.

C.C: Ăla te-ar fi f… Era obsedat de tine. Un prost

Ea: Posibil

CC: Șantajist. Eşti şi bună

Ea: Dar a eşuat. Şi cu şantajul

CC: Prost

(….)

CC: Arata-mi p… te rog. Dă-l în măsa.

Ea: Aratamil tu primul

CC: Vorbim noi asta. Nu pot să se scoale aşa pe sec

Ea: Ieri s-a sculat doar că (indescifrabil) vb acum dc nu

CC: Vrea p… ta… ce să-ţi zic. Când te văd se face par

Ea: Waw. Mă sună sorămea. vb imediat

CC: Dacă urcau în maşină te f….

Ea: Chear aşa?

CC: De comun acord. Nu voil. Viol. Bine iubita mea… noapte bună. Nu vrei… nu mă supăr!!

CC: Te f… de te rup. Nu mă laud… am experienţă

Ea: Hai aratamil

„Mă şantajează, vrea bani de la mine. Îi dau în judecată. Acela este un cont fals, iar în spatele lui sunt mai multe persoane. Din acel grup face parte inclusiv o persoană care lucrează la Prefectura Dolj. Este un consilier local de aici care vrea să fie primar, dar nu va reuşi niciodată. Eu am adus milioane de euro în comună, iar acest lucru nu le convine. Îmi ameninţă familia, copiii. Am făcut plângere la Parchet“, spune primarul despre imaginile care au apărut pe o pagină de Facebook cu numele Petruţa Balla.

„Vă spun că în spatele acelui cont cu numele Petruţa Balla este, de fapt, un bărbat. Contul de facebook este al meu, dar mi-au spart parola şi nu este prima dată când se întâmplă asta. Ştiu că IP-ul de pe care s-au conectat la contul meu este din Oradea. Am mai făcut o glumă, o greşeală, unele sunt adevărate, dar nu le-am atins niciodată“, se apără Constantin Cârciumaru.