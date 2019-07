Și-a vândut mașina, dar a uitat un obiect rușinos în torpedo. Angajații de la reprezentanța auto au taxat-o imediat: „Îmi vine să fug din țară!”

Angajații unei reprezentanțe auto au avut parte de surpriza vieții, în momentul în care au deschis torpedoul unei mașini. Fosta proprietară, o brunetă focoasă, uitase un obiect rușinos în automobilul pe care voia să îl vândă.

Angajații unei reprezentanțe auto au rămas fără cuvinte când au descoprit ce lăsase o fostă proprietară în torpedoul mașinii pe care tocmai o vânduse. Tânăra, o brunetă extrem de sexy, le lăsase impresia că era „super politicoasă și la locul ei”.

„Tânăra ne-a sunat şi ne-a spus că doreşte să dea la schimb maşina, care valora circa 1.680 lire sterline. Aveam ceva să-i dăm şi am văzut că este foarte frumoasă şi politicoasă. Am discutat timp de o oră şi am testat maşina. Deoarece era un schimb foarte avantajos, nu am verificat toate compartimentele maşinii”, a povestit Heather Duffy, cea care s-a ocupat de vânzare.

La câteva minute după ce fosta proprietară a plecat, unul dintre mecanicii care preluaseră mașina a venit la biroul lui Heather, spunându-i că trebuie neapărat să vadă ce a găsit în torpedoul mașinii pe tocmai o primiseră. Bruneta uitase o jucărie sexuală, de dimensiuni „impresionante”...

„Era un monstru, mâna mea nu-l putea cuprindea...Am fost surprinsă... Să fim serioşi, cu toţii avem jucării sexuale în dulap, dar nu în torpedoul maşinii”, a adăugat Heather.

Contactată telefonic pentru a-și recupera obiectul uitat, bruneta a intrat în pământ de rușine, spunând chiar că nu are altă soluție decât să se mute din țară.