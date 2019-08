Foto - Fecioara care se droga cu cocaină pentru Zei, încă mai are sânge în vene!! Trupuri vechi de 500 ani, embleme ale riturilor păgâne!

În anul 1999 a fost descoperit cadavrul de 500 de ani al unei tinere copile de 15 ani ce a fost sacrificată ca parte a unui ritual religios cunoscut sub numele de capacocha.

Incașii practicau pe larg sacrificiul uman, iar cel mai adesea, prizonierii prinși în timpul războaielor și raidurilor erau cei sacrificați. Cu toate acestea, pe lângă soldați, existau copii special selectați, frumoși - lipsiți de dizabilități fizice și care nu ajungeau la pubertate, care erau sacrificați conform credinței că ei ar putea deveni mesageri de încredere a strămoșilor zei!

Sintagma Capacocha a fost, de asemenea, tradusă prin „sacrificiu solemn” sau „obligație regală” care avea semnificația că cei mai buni ai umanității au fost trimiși să se alăture zeităților lor.

Ceremoniile Capacocha au fost întreprinse pentru a opri calamitățile naturale.

Fata a fost descoperită acum 20 de ani în urmă în timpul unei expediții a vulcanilor argentinieni pe Muntele Llullaillaco, un vulcan situat la 300 de mile vest de granița cu Chile. Vârful vulcanului este situat la o altitudine de 6.739 m deasupra nivelului mării, iar temperatura este atât de scăzută încât organismele se congelează , transformându-se în mumii ce par a fi vii.

Trupul fetei era intact după jumătate de mileniu: nu era descompus, organele interne erau intacte, sângele încă exista în artere și în inimă datorită condițiilor climatice de gheță !

Aceste condiții au făcut-o una dintre cele mai bine păstrate mumii găsite vreodată!

Alături de ea au fost găsite și trupurile altor două persoane : un băiat și o fată mai mică, de circa 4-5 ani.

Trupurile celor trei datează din timpul imperiului Incaş, care a dominat America de Sud până la sosirea europenilor, la sfârşitul secolului al XV-lea.

Părul, pielea și ADN-ul lor pot răspunde la multe dintre întrebările oamenilor de știință în ceea ce privește viața oamenilor de acum 500 de ani și evoluția umanității. Patologii criminaliști au putut determina exact cum au murit acești copii!

O mare sursă de informație a fost părul ei perfect conservat. Avea împletituri foarte strânse, iar când s-au analizat firele de păr, s-a constatat că i s-au administrat cantități mari de bere chicha și droguri înainte de moartea sa.

Cercetătorii au descoperit că toţi trei consumaseră alcool şi frunze de coca - din care se extrage cocaina - în lunile dinaintea morţii. Testele amănunțite sugerează că cei care urmau să fie sacrificați erau puternic sedați înainte să fie uciși. Motivul pentru care călăii sedau și drogau copiii era de a-i face mai supuși!

Într-un articol din 29 iulie 2013 din jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences, oamenii de știință au ajuns la concluzia că acești copii consumau regulat frunze de coca și alcool. Fetei de 15 ani i s-au injectat majoritatea medicamentelor în ultimul an de viață, iar maximul consumului de frunze de coca s-a produs în ultimele șase luni ale vieții sale. Ea era, probabil, considerată mai valoroasă, datorită statutului ei de virgină.

"În cazul fecioarei nu există niciun semn de violenţă. Este extrem de îngrijită: are un strat bun de grăsime, un păr minunat şi haine frumoase (...) În acest caz, faptul că a fost închisă într-un mormânt, consumul de alcoolul şi frigul de pe munte au dus la o moarte liniştită", a precizat dr. Brown.

Oamenii de știință au găsit și o bucată de coca presată între dinții fetei, ceea ce sugerează că a mestecat-o pentru a se calma, înainte de a muri.

Nu cu mult timp în urmă, a devenit cunoscut faptul că cealaltă mumie, care se află în colecția muzeului german de mai bine de un secol, s-ar putea dovedi a fi o femeie a tribului Inca, care a murit din mai multe lovituri la cap, probabil în timpul crimei ritualice.

Pe capul mumiei se aflau benzi elastice de lână de alpaca și llama. Acest lucru ar putea indica faptul că mumia provine din America de Sud.

Într-o parte, chipul mumiei pare destul de normal, dar în interior oaselor craniei erau rupte. După cum puteți vedea, partea din față a craniului este complet zdrobită.

Imagini ale necropsiei au prezentat, de asemenea, semne ale unui perete de inimă îngroșat și a intestinelor umflate. Cel mai probabil, a fost cauzată de boala.

Mumiile se află acum la Muzeul de Arheologie de la Mare Altitudine din Salta, Argentina.

Conform credințelor incașilor, copiii nu au murit, ci au continuat să se alăture strămoșilor lor pentru a veghea asupra satelor lor de pe munți, ca niște îngeri.