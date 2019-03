Un milionar își oferă fiica virgină, la pachet cu 270.000 de euro! „Bărbatul nu trebuie să fie deștept”. Cum i-a băgat tânăra bețe în roate - Foto

Un milionar își vinde fiica virgină pentru peste 270.000 de euro, dar impune trei condiții pentru viitorul lui ginere - inteligența nefiind una dintre acestea. Tânăra i-a băgat deja bețe în roate tatălui ei.

Milionarul, Arnon Rodthong, în vârstă de 58 de ani, este nemulțumit că fiica lui, Karnista, în vârstă de 26 de ani este singură în timp ce ajută în administrarea afacerii familiei din provincial Chumpton, din sudul Thailandei.

Deși obiceiul este ca mirele să plătească – iar Karnista, absolventă de universitate și fluent în engleză și chineză, ar cere o sumă mare – milionarul Arnon Rodthong vrea să îl scutească pe acesta de plată.

În schimb, tatăl milionar îi va da peste 270.000 de euro viitorului său ginere, precum și acțiuni la cultura lui de durian.

În plus, tatăl milionar a spus că nu impune restricții în privința naționalității viitorului său ginere.

Milionarul are, însă, trei condiții. Prima dintre acestea este următoarea: „Nu trebuie să fie deștept – ci doar capabil să citească și să scrie. Te rog, nu îți aduce diplomele ca să ocupi spațiul în casă”.

„Trebuie să fie muncitor, nu leneș” și „Trebuie să fie cumpătat în privința banilor și să iubească fructul durian” – sunt celelalte două condiții impuse de tatăl milionar.

Beneficiile fructului durian

Durian este un fruct exotic cunoscut şi sub denumirea de „Regele fructelor” în Asia de Sud, datorită efectelor benefice pe care le are asupra organismului. Acesta este numit „cel mai urât mirositor fruct din lume”. Totuși, cei care au reuşit să învingă greaţa provocată de miros au fost profund impresionaţi de gustul unic şi plăcut al fructului.



Fructul durian este bogat în vitamina B6 şi B9, vitamina C, vitamina A, fibre, potasiu, mangan, cupru, fosfor magneziu, calciu, fier, zinc şi sodiu. Dintre vitamine, ponderea cea mai mare o are vitamina C care joacă un rol important în producerea de colagen, astfel ajută la vindecarea rănilor. Durianul este indicat şi pentru a preveni anemia datorită cantităţii de fier şi vitamina B9 din compoziţie, iar vitamina B6 ajută la depăşirea/prevenirea stărilor de depresie şi tratează insomnia. În plus, durianul crește libidoul.

Fiica milionarului i-a băgat bețe în roate tatălui ei

Fiica milionarului, Karnista, a spus că viitorul ei soț ar putea întâmpina probleme în a se bucura de suma fabuloasă încasată de la tatăl ei, deoarece ea își dorește să folosească acești bani pentru a-și face operații estetice în Coreea.

„Am fost surprinsă de inițiativa tatălui meu, după ce am aflat de la o prietenă. Însă, pot să văd și partea amuzantă. Dacă mă voi mărita cu cineva, vreau ca această persoană să aibă bunătate și să își iubească familia”, a spus fiica milionarului.