„Voiam să mă răcoresc și eu! Nu știam că ele moare! Mi-a venit să vomit, după ce am mușcat din corpul uneia”. Top cinci cei mai odioși criminali în serie din România. Sadismul lor nu cunoștea limite! Imagini tulburătoare!

Mai mulți criminali în serie al căror sadism este greu de închipuit au șocat România, de-a lungul timpului. Dacă Ion Rîmaru obișnuia să atace femei cu toporul și să le mutileze și să le violeze cadavrele, alți ucigași români obișnuiau să omoare copii orfani, de Anul Nou, cu lovituri de cuțit, sau să tranșeze brutari și familii ale acestora.

Cinci dintre cei mai odioși criminali ai României sunt aceștia:

1. Ion Rîmaru și tatăl lui, Florea Rîmaru

Ion Rîmaru, născut în 1946 şi mort în 1971, despre care unele surse spun că s-ar fi născut în Olt şi a copilărit în Caracal, a fost un criminal în serie poreclit „Vampirul din Bucureşti”.

În perioada 1970-1971, Ion Rîmaru a omorât patru femei şi a atacat alte zece. El obişnuia să îşi atace victimele cu topoare, să le muște de zone precum sâni, pubis și picioare, rupând bucăți din trupurile lor, și să le violeze cadavrele.

„După ce am mușcat-o, am aruncat jos ceea ce a rămas în gură, adică bucată de carne din corpul victimei, deoarece mi-a venit să vomit, fiindu-mi scârbă. Pentru că să pot să violez victimă, am rupt hainele și le-am tăiat. Cred că am tăiat cu cuțitul și am tăiat și cu târnăcopul de haine", a declarat el, în timpul unui interogatoriu.

„Am lovit o altă femeie. De mai multe ori, fără a putea preciza câte lovituri am dat, probabil două-trei lovituri, după care am dus-o, târând-o în curtea unei case, unde am găsit poartă deschisă. Am așezat-o jos pe ciment, am dezbrăcat-o, smulgându-i hainele sau tăindu-le cu cuțitul, după care am violat-o. În timpul raportului sexual am mușcat femeia de piept", mai spunea Ion Rîmaru.

Întrebat de ce lovea femeile, Ion Rîmaru răspundea simplu și cu un aer „nevinovat”: „Ca să mă răcoresc și eu…”. Criminalul preciza și că nu era conștient că „ele moare”.

„De vreo doua ori mi-am dat seama că s-ar putea să moara și restul am crezut că nu, fiindcă a venit la Miliție niște fete care au fost lovite și «n-a murit»", mai spunea criminalul în serie.

Prima victimă a lui Ion Rîmaru a fost găsită la 5 martie 1971. Cercetările au dovedit atunci ca victima, o tânără femeie, fusese ucisă într-un mod sadic şi apoi violată. Unele părţi ale corpului (sâni, organe genitale) păreau mâncate de un animal, însă avea să se descopere ulterior că aceasta era „semnătura” lui Ion Rîmaru.

O lună mai târziu, o crimă identică a fost semnalată în sectorul patru al Bucureştiului, fiind evident că este vorba de un criminal în serie, aşa că mobilizarea forţelor de ordine a fost una de proporţii nemaivăzute.

Sute de persoane au fost interogate şi ţinute sub observație, iar specialiştii Institutului de Medicină Legală reuşeau în premieră mondială să reconstituie portretul robot al criminalului numai după amprentele dentare.

A fost prins cu greu, dintr-o neglijenţă a criminalului, care a pierdut o adeverinţă medicală lângă trupul uneiea dintre victime. Supriza a fost una de proporţii: era vorba despre un student de la Medicină Veterinară, care avea să-şi recunoască faptele. Procesul care a urmat a fost rapid, iar ucigaşul a primit pedeapsa maximă: moartea.

Pe 23 septembrie 1971, Ion Rîmaru a fost executat prin împuşcare în curtea penitenciarului de la Jilava.

Mai târziu, avea să se descopere că și tatăl lui, Florea Rîmaru, era un criminal în serie. Oamenii legii n-au fost nici măcar pe aproape să-l prindă vreodată, deşi a ucis cinci femei.

De altfel, descoperirea a avut loc la mai bine de un an de la execuţia lui Ion Rîmaru, când la IML a fost dus cadavrul unui bărbat ce se părea că ar fi căzut din tren. La examinarea amprentelor surpriza a fost uriaşă: se potriveau cu cele găsite la locul a cinci crime, săvârşite în Bucureşti în perioada 1944-1945.

Modul de operare avea să fie copiat ulterior de Ion Rîmaru, care ar fi încercat în timpul procesului să acrediteze ideea că tată lui este cel care a ucis în perioada 1970-1971, nu el.

2. Vasile Tcaciuc, „măcelarul din Iaşi”

Ieşeanul cu origini basarabene Vasile Tcaciuc este unul dintre cei mai periculoşi criminali din toate timpurile.

Totul a început în 1935, an în care noul proprietar al unui imobil din Iaşi a fost alertat de un câine care dădea semne de agitaţie şi care zgâria insistent podeaua casei. Curios, acesta a săpat în locul indicat de animal şi, spre oroarea sa,a descoperit şase cadavre îngropate la nici un metru adâncime.

Toate au fost lovite cu un topor special, folosit la tranşarea vitelor mari, iar starea în care se aflau acestea trăda un sadism atroce.

Prinderea ucigaşului nu a fost foarte dificilă. De fapt, fostul proprietar al imobilului, basarabeanul Vasile Tcaciuc, se afla deja în arestul poliţiei ieşene pentru mai multe jafuri şi tâlhării. Tcaciuc a recunoscut uciderea şi ciopârţirea celor şase victime, dar, stupefiant, a mai recunoscut şi alte 20 de omoruri, săvârşite după acelaşi tipar, între 1930 şi 1935, mobilul fiind jaful.

Nu a mai apucat să fie judecat. În timpul reconstituirii uneia dintre crime, Vasile Tcaciuc a încercat să scape prin fuga, dar a fost ucis pe loc de mai multe focuri de armă.

3. Iancu Berilă, ucigaşul de brutari

Pe seama lui Iancu Berilă, originar din Galaţi, au fost puse, în vremea celui de-Al doilea Război Mondial, 20 de crime în serie, toţi cei ucişi fiind brutari şi familiile acestora.

Iancu Berilă a ucis, de fapt, patru familii, două în Galaţi, una în Brăila şi alta în Buzău, fiind capturat şi trimis la ocnă după ultima crimă - cea de la Brăila.

Berilă acționa astfel: se angaja ca ajutor de brutar şi, în toiul nopţii, în timp ce trebuia să pregătea pâinea pentru a doua zi, îi ucidea, cu un cuţit de mari dimensiuni, pe patron, dar şi pe toţi membrii familiei acestuia.

Iancu Berilă a reușit să evadeze de la ocnă, însăa fost prins din nou, în timp ce se pregătea să ucidă familia unui brutar din Slatina. A murit, după şase ani, în detenţie, după alte trei tentative de evadare.

4. Nicolae Purecică, poreclit „Nae Chioru”

Criminalul Nicolae Purecica, poreclit „Nae Chioru”, este considerat şi acum cel mai cunoscut criminal originar din cartierul bucureştean Ferentari, deşi de la faptelui lui au trecut aproape şapte decenii.

Teribilele asasinate săvârşite de Purecică nu au avut loc în Bucureşti, ci la Oradea, acolo unde infractorul se refugiase de celebrul comisar Alimănescu.

În 1947, odată cu mutarea acolo a lui Purecică zeci de atacuri armate asupra oamenilor nevinovaţi lăsau în urmă o mulţime de victime (lui „Nae Chiorul” i-au fost atribuite direct şase victime), dar ceea ce era de-a dreptul sinistru era modul în care victimele erau ucise. Acestea erau tranșate la fel ca vitele de la abator.

Criminalul a fost prins chiar de comisarul Eugen Alimănescu, trimis la Oradea pentru a rezolva situaţia. Grav rănit, nu a supravieţuit însă decât câteva zile, aşa că nu a mai ajuns în faţa judecătorilor.

5. Grigore Uruc, „asasinul de Anul Nou”

Grigore Uruc era un ţăran analfabet din satul Ţintaşi, judeţul Buzău, iar supranumele i se trage de la faptul că toate cele patru victime ale sale au fost ucise în noaptea de Anul Nou, în 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987 şi 1987-1988.

Criminalul Grigore Uruc ucidea doar orfani cu vârstele de 12-14 ani, iar modul de acţiune era de-a dreptul oribil: practic, individul le aplica zeci de lovituri de cuţit,

Toate crimele au fost săvârşite în oraşul Buzău, loc în care ucigaşul venea special pentru a-şi satisface plăcerea de a ucide. A fost prin după un filaj la care au particpat, în noaptea dintre anii 1987 şi 1988, zeci de miliţieni şi de procurori. Din păcate, victima, o fetiţă de 14 ani, nu a putut fi salvată, Uruc fiind prins la doar câteva minute după ce a ucis-o.

A fost condamnat la moarte si executat la 11 iunie 1988. Era penultima condamnare la moarte din timpul regimului comunist.