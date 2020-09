IQOS World și expoziția Design Flags, de la Qreator by IQOS, două dintre principalele atracții de la Romanian Design Week (P)

În același timp, în centrul capitalei, în spațiul Qreator by IQOS, cele șapte expoziții internaționale din cadrul Design Flags au prezentat evoluția designului din perspective culturale diverse și din țări diferite. Postere stradale din Madrid, care punctează momente importante din istoria orașului, și afișe ale Asociației Designerilor Grafici Maghiari au colorat pereții spațiului Qreator. Una dintre instalațiile care a captat interesul publicului a fost Future Food Formula, instalația interactivă creată de Chloé Rutzerveld, care ne transpune în anul 2030, când avem libertatea de a ne crește propriile legume într-un mod personalizat. Universul expozițional de la Qreator by IQOS a fost completat de colecțiile finaliștilor concursului organizat de Comitetul Olimpic Maghiar pentru uniformele sportivilor ce urmau să participe la Olimpiada de la Tokyo de anul acesta, expoziția de design de produs Made in CZ / Found in RO, care a inclus obiecte fabricate în Cehoslovacia și importate în România comunistă, și de Portugal Normal, o colecție de obiecte care au potențialul de a contura o estetică specifică culturii portugheze și care au intrat deja în memoria colectivă portugheză.

Prin instalațiile și expozițiile cu care au fost prezente în cadrul Romanian Design Week, IQOS și Qreator by IQOS își continuă misiunea de a fi susținători constanți ai proiectelor culturale, ai creativității și industriei creative și ai artiștilor români.

Dacă în 2019, spațiul Qreator by IQOS a găzduit 327 de evenimente și a avut 38.790 de vizitatori, iar IQOS a susținut peste 20 de evenimente cu temă culturală sau creativă, 2020 a însemnat o regândire a evenimentelor cu public, fie mutarea lor în mediul online, fie organizarea în condiții de protecție adaptate perioadei prin care trecem. Cele 13 evenimente live (concerte, spectacole de teatru, talk-uri) organizate online sub umbrela Qreator – Home Together Edition au fost vizionate de peste 1.700.000 de persoane, iar comunitățile creative au primit sprijin și prin proiectele „Acasă la Qreatori” (colaborare cu șapte ilustratori români) și Qollection (colaborări creative cu designeri în curs de afirmare care se desfășoară pe întreaga durată a anului 2020). IQOS a fost partener al Galei Gopo, al TIFF și al seriei de talk-uri organizate de IAA (International Advertising Agency), iar acum s-a alăturat unui proiect de referință pentru industria creativă, Romanian Design Week.