Magda Vasiliu, jurnalista al cărui copil a fost diagnosticat cu o boală gravă, mesaj dur: ”Nu mai cotizați la sănătate! N-are rost. Sunt bani furați!” Povestea incredibilă făcută publică

Magda Vasiliu, jurnalista al cărei fiu a fost diagnosticat cu o boală gravă, a făcut public un nou caz revoltător. Mai exact, ea a publicat un mesaj dur pe Facebook, în care a vorbit despre povestea unui părinte căruia i s-a sugerat să-și caute sponsor pentru a-și trata copilul.

”L-am cunoscut pe Dănuţ Isac la Roma. Ca și mine, el e la tratament cu fetița lui la același spital, Bambino Gesu.

Întors în România, imbecilii de la sănătate îi recomandă să-și caute sponsori sau să apeleze la fundații/asociații dacă mai are nevoie de bani pt tratamentul copilului! Cum își permit??? Cât își mai permit??? Băi, cotizezi 10 ani și nu vor să-ți deconteze 2 300 de euro, în schimb, statul italian suportă un transplant de măduva de 150.000 de euro după doar patru luni de cotizație la sănătate! În ce țară trăim? Cât tupeu să ai tu, stat român, să-ți permiți să-i spui unui om să-și caute sponsori? Tu, stat român, care nu poți să oferi nimic! Nimic!

E plin la Roma de copii români, nu doar cu cancer... sunt boli rare pentru care România nu are de oferit nimic! Rușine! Sfatul meu: nu mai cotizați la sănătate! N-are rost! Sunt bani pierduți, furați de un stat care în fiecare secundă își calcă cetățenii în picioare în timp ce le zâmbește parșiv...

Auzi! Să-ți cauți sponsori că să ți faci bine copilul! Unde s-a mai pomenit așa ceva?", a scris Magda Vasiliu Stoian.

Mgada Vasiliu Stoian a vorbit pentru prima oară despre boala fiului ei la sfârșitul lunii iulie, după ce a încercat, fără succes, să obțină concediu medical. ”Nu am vrut să-l expun pe Vlad, nu vreau compătimire și nici milă! Nu am nevoie! Am nevoie doar ca cineva cu putere de decizie să schimbe niște legi restrictive, făcute parcă la mișto, interpretabile și care nu-l ajută pe cetățeanul idiot ca mine, care cotizează zeci de ani degeaba! Pentru că sunt sigură că la fel ca mine au pățit o mulțime de alți părinți, care în momentul în care pleacă să-și salveze copilul, nu se gândesc la birocrație, legi și chichițe administrative care oricum n-aduc nimic bun”, a scris atunci știrista pe contul personal de Facebook.