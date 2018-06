Mălina, românca voluntară în Africa: "Oamenii nu văzuseră niciodată o persoană cu piele albă. Copiii se speriau și fugeau. Iar eu trăiam cu şobolanii în cameră"

O cheamă Mălina şi are 26 de ani şi pentru trei luni şi jumătate a predat în Kenya. După ce un politician local corupt i-a furat toţi banii, lucru care a forţat-o să trăiască într-o casă unde singurii prieteni îi erau şobolanii, Mălina a fost adoptată de un trib local şi ”botezată” Waceera, adică ”om alb care aduce schimbarea”. Este povestea unei tinere românce care, după ce și-a încercat norocul în Capitala țării în care s-a născut, a luat calea străinătății, alegând să facă... voluntariat.

Mălina a acordat un interviu 100% sincer pentru life.ro, în care a povestit experiențele prin care a trecut, într-un loc unde sărăcia, neajunsurile și teama se văd pe chipurile sufletelor care locuiesc acolo.

"După ce am terminat Facultatea de Drept, eram foarte nefericită cu meseria mea, nu îmi plăcea absolut deloc şi am zis să fac ceva care să îmi aducă satisfacţii. Am vrut să fac o schimbare radicală, mai exact să plec undeva unde nu mă ştia nimeni şi nu cunoşteam pe nimeni", a povestit tânăra. A ajuns în Kenya.

"Nu mi-am închipuit că voi auzi împuşcături la miez de noapte"

"Când am ajuns acolo, mi-am dat seama că nimic, absolut nimic nu semăna cu ce lăsasem acasă. Ştiam că nu era o ţară sigură, dar nu ştiam că voi auzi împuşcături la miez de noapte, cum s-a întâmplat de mai multe ori. Sau că poţi închiria o armă de oriunde, fără niciun act, cu 50 de dolari, fără să te întrebe nimeni ce faci cu ea", mai spune Mălina.

Lucrurile păreau mai complicate pe zi ce trecea. Își plătise singură biletele de avion ca să ajungă acolo. A nimerit într-o sărăcie lucie. Ceea ce credea că există doar în România în materie de neajunsuri părea "lux" comparativ cu ce vedea în fața ochilor în locul unde ajunsese.

"Nu aveam apă. Erau seri în care mă spălam pe dinţi cu suc de portocale. În primele patruzeci şi cinci de zile de stat în Kenya am făcut baie de două ori şi doar în lighean. Începusem să nu mai suport. Experimentam cum e să te culci noaptea flămândă şi plângând"...

Cum au primit o fată albă un trib de negri? Mălina povestește cum prima interacțiune ochi în ochi a reprezentat un real scenariu de film. Oameni cu pielea neagră vedeau, pentru prima dată în viața lor, o altă ființă umană cu pielea... albă. Unii auziseră că există așa ceva, pentru alții reacția a fost pe măsură.

"Mulţi dintre ei auziseră că există albi, dar nu văzuseră pe nimeni. Şi eu am fost şocul lor. Erau copii care se speriau şi fugeau. După care se prindeau că e ceva serios şi veneau timid înapoi, se apropia şi încercau să mă atingă, apoi nu se mai dezlipeau de mine şi de părul meu. Îmi desfăceau părul, îl împleteau şi îl despleteau", își amintește fata.

