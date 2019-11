Mama Luizei Melencu, noi declarații, după ce a revăzut imaginile în care ar apărea fiica ei! A găsit asemănări importante! „Într-adevăr…”

„Vreau să ajung ca să văd, să ne convingem. Oricum vreau să ajung în Italia. Eu fac tot posibilul să ajung. (...) Sunt și asemănări. Fata aceea face niște gesturi care seamănă cu niște gesturi ale Luizei. Dar, am o nedumerire la nas. Sunt șapte luni, dar trebuie să mergem pe orice pistă", a spus Monica Melencu, în exclusivitate, pentru News Magazine.

„Într-adevăr, Luiza știe să vorbească limba italiană, pentru că am avut-o cu mine treei ani la școală și în fiecare an am avut-o cu mine, în vacanțe”, a mai spus mama Luizei Melencu, referitor la faptul că fata din imagini vorbește mai întâi în italiană, apoi în română.

Alexandru Cumpănașu, candidat la alegerile prezidențiale, a declarat, vineri seară, că a găsit-o pe Luiza Melencu în Italia și că are imagini.