„Ni s-a spus că a fost externată, dar decedată. De două zile era într-un sac negru, la o casă funerară din Arad”

„În fiecare zi până duminică 29 martie am sunat zilnic, am luat legătura cu secția ATI 2, pentru a ne informa în legătură cu stare de sănătate și în legătură cu acel test, dacă a venit sau nu. Până duminică 29 martie ni s-a transmis în permamență că rezultatul nu a sosit, că rezultatul îl primește un domn doctor de la Spitalul Județean Arad și el îl va transmite secției ATI 2. Deci mi se pare strigător la cer, de joi până duminică să nu se primească un rezultat de test.

Luni am încercat din nou să sunăm, să vedem, s-a primit rezulatul testului, care mai e starea de sănătate, ce se întâmplă, nu a răspuns nimeni toată ziua. (...) Marți, împreună cu toate rudele am încercat să abordăm diferite piste. Într-un final am luat legătura cu Biroul de internări de la Spitalul Județean Arad. Ne-a transmis că a fost - atenție - externată în 29 martie, duminică.

Reacția mea a fost una de șoc, că nu avea cum să fie externată fără ca noi să știm... Am rugat-o să verifice mai atent, că sigur nu e asta situația reală. A mai verificat dumneaai, a revenit spunându-mi că a fost externată, dar decedată! Șocul, vă dați seama, a fost imens. Cum puteți să spuneți astăzi, 31, marți, că e decedată din 29 martie și nimeni din familie nu a fost anunțat în ideea că noi zi de zi am încercat să aflăm informații.