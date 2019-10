Tăriceanu anunţă că ALDE va susţine Guvernul propus de Orban, monocolor: Pot să vă spun că am căzut de acord asupra tuturor celor 12 condiţii şi cerinţe pe care noi le-am formulat

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a anunţat, marţi, după discuţiile cu premierul desemnat, Ludovic Orban, că formaţiunea va susţine Guvernul propus de acesta, care trebuie să fie monocolor. El a spus că s-au finalizat discuţiile privind cele 12 condiţii şi cerinţe pe care ALDE le-a formulat. "Pot să vă spun că am căzut de acord asupra tuturor", a spus Tăriceanu.

"A doua întâlnire oficială pe care am avut-o în formaţie completă, aş spune, împreună cu colegii mei, membri ai delegaţiei, ne-a permis să finalizăm discuţiile pe documentul pe care l-am prezentat la întâlnirea precedentă, cu cele 12 condiţii şi cerinţe pe care noi le-am formulat. Şi pot să vă spun că am căzut de acord asupra tuturor", a spus Tăriceanu.

El a spus că este vorba de formula guvernului - monocolor, de zona economică, unde s-a convenit asupra necesităţii înfiinţării unui fond de investiţii care să finanţeze proiecte de interes major.

El a spus că se va prezenta în faţa Biroului Politic Executiv al ALDE unde va cere votul în favoarea învestiturii lui Ludovic Orban ca premier.

Deci sub rezerva aprobării Biroului Politic Executiv al ALDE aceasta este propunerea pe care o facem şi sigur că discuţiile de astăzi au fost clarificatoare, necesare pentru a putea cere acest lucru. (...) Nu votăm pe ideea acordării unui cec în alb, avem o serie de condiţionalităţi pe care le-am discutat, am negociat, am convenit asupra lor.

El a precizat că va fi încheiat un acord scris în acest sens.

Tăriceanu a spus că este vorba de 25 de parlamentari ALDE, la Camera Deputaţilor fiind anunţată reconstituirea grupului ALDE.

El a spus că înţelegerea exclude participarea altor partide la guvernare.

Premierul desemnat, Ludovic Orban, are, marţi, discuţii cu majoritatea partidelor parlamentare, în vederea conturării unei majorităţi care să susţină Guvernul. Orban s-a întâlnit cu delegaţia ALDE, urmând cele ale PMP, UDMR şi USR, iar miercuri cu Pro România.

