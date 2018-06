Apartamentele au fost MAI SCUMPE în luna mai. Cu cât au crescut prețurile

Apartamentele scoase la vânzare au avut în luna mai un preț mediu mai mare, la nivel național, față de cel din luna aprilie. Acesta a ajuns la 1.215 euro pe metru pătrat, cu 1,5% peste nivelul consemnat la finele lunii precedente, respectiv 1.197 de euro pe metru pătrat, potrivit unei analize a unui portal imobiliar.

Tendinţa ascendentă a fost resimţită în toate marile centre regionale ale ţării, atât pe piaţa veche, cât şi pe cea nouă.

Pe parcursul lunii mai, Iaşiul a reuşit, conform analizei realizate de Imobiliare.ro, citate de Agerpres, să depăşească pragul de 1.000 euro/mp ca medie de preţ la apartamente, alăturându-se astfel celorlalte oraşe mari, printre care se numără şi Craiova.



Din punctul de vedere al aşteptărilor vânzătorilor, apartamentele din Capitală s-au apreciat, per ansamblu, cu 1% luna trecută, de la 1.315 la 1.328 euro/mp. Creşteri au fost consemnate pe ambele segmente de piaţă analizate, respectiv vechi şi nou. În primul caz a fost consemnat un plus de 0,7% (de la 1.234 la 1.243 euro/mp), iar în cel de-al doilea a avut loc un avans de 1,2% (de la 1.372 la 1.389 euro/mp).



În Braşov, preţurile au avut o creștere de 0,5%, de la 1.043 la 1.048 euro/mp. Locuinţele din blocurile vechi s-au apreciat mai puţin, cu 0,2% (de la 1.044 la 1.046 euro/mp), în vreme ce unităţile locative nou-construite au consemnat un avans de 0,8% (de la 1.046 la 1.054 euro/mp).



Locuinţele disponibile spre vânzare în Cluj-Napoca s-au apreciat luna trecută cu 1,2%, ajungând la 1.523 euro/mp (faţă de nivelul de 1.505 euro/mp valabil la finele lui aprilie). Creşterile resimţite pe cele două segmente de piaţă analizate au fost inegale. Apartamentele din blocurile vechi s-au apreciat cu 0,5% (de la 1.552 la 1.559 euro/mp), iar cele din cadrul noilor ansambluri rezidenţiale cu 2,2% (de la 1.460 la 1.492 euro/mp).



În Constanţa, apartamentele s-au scumpit, per ansamblu, cu 2,1% în mai, ajungând să coste, în medie, 1.147 euro/mp (faţă de 1.123 euro/mp la sfârşitul lui aprilie). În vreme ce locuinţele din blocurile vechi s-au apreciat cu 2% (de la 1.122 la 1.145 euro/mp), cele nou-construite au consemnat un avans apropiat, respectiv 2,2% (de la 1.127 la 1.152 euro/mp).



În Iaşi, conform Imobiliare.ro, preţurile solicitate pentru apartamente au înregistrat, luna trecută, o creştere de 5%, acesta reuşind să depăşească pragul de 1.000 euro/mp. Astfel, dacă un apartament din Iaşi putea fi achiziţionat, în medie, cu 967 euro/mp în aprilie, acum acesta ar costa 1.015 euro/mp. Cel mai mult, respectiv cu 5,8%, s-au scumpit luna trecută apartamentele noi - de la 973 la 1.029 euro/mp. Locuinţele vechi, pe de altă parte, s-au apreciat cu 2,8%, de la 957 la 984 euro/mp.



Aşteptările vânzătorilor de apartamente din Timişoara s-au majorat cu 1,6% luna trecută, de la 1.182 la 1.201 euro/mp. Apartamentele din blocurile vechi s-au scumpit cu 1,7%, de la 1.186 la 1.206 euro/mp. Cele din ansamblurile noi au consemnat un avans de 1,3%, de la 1.169 euro/mp la finele lui aprilie, până la 1.184 euro/mp la finele lui mai.