Rihanna se află în centrul unui SCANDAL! Acuzată de plagiat, va fi nevoită să plătească despăgubiri colosale

Rihanna și Puma sunt în centrul unui scandal răsunător după ce ar fi fost dați în judecată pentru plagierea unui logo folosit de cântăreaţă pentru o colecţie de haine pe care a creat-o pentru compania germană.

Reprezentanţii companiei Freedom United Clothing susţin că deţin, încă din 2006, drepturile pentru logoul „FU”, folosit de Rihanna în versiunea „F.U.” (Fenty University) într-o colecţie de hanorace, sandale şi bijuterii lansată la Puma.

Potrivit documentelor depuse în instanţă, Rihanna ştia că acest logo este deja folosit, pentru că a fost fotografiată, în 2014, cu un hanorac produs de Freedom United.

Freedom United cere despăgubiri colosale, precum şi anularea vânzării tuturor pieselor din colecţia Rihannei.

Rihanna este o cântăreață, muziciană, textieră și dansatoare din Barbados. A debutat în anul 2005 prin intermediul discului single „Pon de Replay” care a ocupat poziția secundă în clasamentul Billboard Hoț 100. Ulterior piesa a fost inclusă pe primul album al interpretei, intitulat Music of the Sun, care a fost lansat în vara aceluiași an.

În primăvara anului 2006 începea promovarea unui nou album de studio, A Girl Like Me, care avea să devină un succes comercial, fiind vândute peste un milion de exemplare numai în S.U.A. În prima parte a anului 2007 a fost lansat discul Good Girl Gone Bad. Cu peste 250 de milioane de albume vândute în lumea întreagă, Rihanna, recompensată cu nouă premii Grammy, a ajuns un idol al noii generaţii.