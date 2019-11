România, ”interzisă” în Europa! Motivul incredibil:”Câştigă orice competiţie”

În cadrul unei conferinţei TEDx Mihai Viteazul Square s-a dovedit faptul că România este pe locul întâi în lume la competiţiile de robotică. Astfel, participarea românilor la astfel de competiţii în Europa a ajuns să fie interzisă. Motivul este unul incredibil: românii sunt atât de buni, încât câştigă orice competiţie de profil.

Ionuț Valentin Panea, profesor de finanţe la Academia de Studii Economice din București, şi-a propus să promoveze România cu realizările din domeniul roboticii prin clubul AutoVortex.

Pentru că europenilor nu au mai fost de acord ca echipele româneşti să câştige locul întâi la toate concursurile din ultimii ani, AutoVortex s-a mutat pe alte continente, unde câştigă medialii de aur.

”Câştigam la orice competiţie. De atunci am fost ”interzişi” în Europa, unde nu mai avem voie să concurăm deloc. Ne-am orientat spre pieţele asiatice. Am „atacat” Coreea. Este al cincilea an la rând în care le luăm medalia de aur şi ei tot ne primesc la competiţii“, a spus Ionuț Valentin Panea.