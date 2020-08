Ruby, o nouă problemă de sănătate, la o zi de la intervenția la sâni! Cu ce afecțiune se confruntă artista?

În urmă cu o zi, Ruby a ajuns de urgență la spital, unde a suferit o nouă intervenție la sâni. Pentru că nu a ținut cont de indicațiile medicilor, durerile nu i-au mai dat pace așa că vedeta a ajuns pe mâna doctorilor.

Ruby a ieșit din spital cu perfuzia în mână! Cum s-a fotografiat vedeta după externare?

Artista a povestit tot fanilor ei, și a postat imagini din spital, dar și de la extenarea ei, când a plecat cu perfuzia în mână. Doar că, abia ce a ajuns acasă din spital și acum artista se confruntă cu o nouă problemă de sănătate.

”Vă mulțumesc că vă gândiți la mine. Am ajuns iarăși la doctor pentru că nu am avut grijă de intervenția mea de la sâni. Spre rușinea mea, am niște zvâcuri de nebună și nu pot să stau potolită niciodată. După prima mea intervenție, am avut un concert în Iași și am început să mă comport ca o nebună, ca și cum nu mi se întâmplase nimic”, spunea Ruby în urmă cu o zi..

Ruby, o nouă problemă de sănătate