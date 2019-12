Mărturia tulburătoare a unei mame de 18 ani, cu două fiice, dintre care una dintr-un viol, iar alta cu un bărbat violent de 32 de ani! „M-am întors la școală, pentru ele”

Mirela are doar 18 ani şi este mamă a doi copii. Trăia într-un cătun din judeţul Botoşani alături de un bărbat de 32 de ani, însă de patru luni stă în Centrul Maternal. Este o copilă disperată, care stă pe marginea unui pat cu doi copilaşi în braţe. O fetiţă de doi ani şi şapte luni, rod al unui viol, şi altă fetiţă de aproape un an.

„La 18 ani am doi copii. Cea mare are 2 ani şapte luni. Am făcut-o după un viol. Mi-a fost milă să fac avort. Mai bine mi-am încasat eu toată bătaia şi răul decât să moară ea! O iubesc mult, este lumina mea”, a spus ea.