43 de ani de la cutremurul din '77. Cum a fost găsit, de fapt, Toma Caragiu: ”Sunt doi. Doi oameni îmbrățișați, două vieți...” Cine a mai pierit în blocul Colonadelor, fost Continental

”Totul s-a terminat. Zeci de coroane au acoperit un destin mare și tragic. Zeci de mii de oameni s-au înclinat la Cimitirul Bellu în fața lui. Zeci de mii de oameni s-au descoperit la vederea fotografiei care-l arăta în ultimul lui mare rol din Lungul drum al zilei către noapte.

Zeci de mii de oameni au venit să-l petreacă pe acest lung drum. Mormântul lui e vis-a-vis de cavoul lui Constantin Tănase. Dacă o să priviți de pe prima alee, ochii dumneavoastră or să citească pe o cruce simplă: TOMA CARAGIU.

Și puțin mai sus, la vreo câțiva metri, or să vadă un cărăbuș pe un cavou și un nume: CONSTANTIN TĂNASE. Ieșim încet, tăcuți, duși de șuvoiul de oameni. Conduc atent. La un cinematograf rulează filmul Actorul și sălbaticii. Jucam și eu în el. Juca și Toma. Îl juca pe Constantin Tănase”, a mai scris Ion Besoiu în revista Luceafărul.

Cine a mai murit în blocul Colonadelor



În același bloc în care a pierit Toma Caragiu și-au găsit sfâșitul și Veronica Porumbacu și Mihail Petroveanu, dar și poetul A.E Baconsky, alături de soția lui, Clara, dar și familia Gafița.

În seara zilei de 4 martie 1977, în apartamentul soților Veronica Porumbacu și Mihail Petroveanu era petrecere. Aceștia celebrau ultima zi a Săptămânii Paștelui Evreiesc alături de prieteni și intelectuali, între care criticul și istoricul literar Mihai Gafița împreună cu soția, Ioana, și poetul A.E. Baconsky alături de consoartă, Clara.

Soții Gafița ajunseseră la petrecere cu foarte puțin timp înainte să înceapă cutremurul, venind de acasă, de pe strada C.A. Rosetti din apropiere, pe jos. Dacă n-ar fi amânat pentru a doua zi aniversarea fiului lor pentru a sărbători Paștele la Veronica Porumbacu, copilul n-ar fi rămas orfan de ambii părinți într-o singură noapte.

De asemenea, cu doar zece minute înainte de tragedie, la ușa Veronicăi Porumbacu a sunat și scriitorul Iordan Chimet. Acesta venise să-i ofere în dar ultimul său volum. Soarta a fost, însă, de partea lui. Casa fiind deja plină de musafiri, Veronica Porumbacu i-a mulțumit pentru carte, dar fără a-l invita să li se alăture la masă.

Un coșmar pe viu. 4 martie '77

Câteva minute mai târziu, la ora 21:22, avea să se pornească seismul. În doar 56 de secunde, blocul Continental avea să se prăbușească. Veronica Porumbacu, soțul ei, prietenii buni – familiile Gafița și Baconsky – puneau punct ultimului capitol al celui mai prețios roman. De jos, din stradă, fiica Veronicăi, Lena Petroveanu, alături de soțul ei, întorși acasă din oraș, de la cumpărături, a văzut cum clădirea în care își știa părinții bucurându-se de sărbătoare se prăbușește.

Trupul Oniței Gafița n-a fost găsit niciodată

Dacă Mihai Gafița a fost găsit cinci zile mai târziu după cutremur, pe 9 martie, trupul Oniței nu a fost găsit niciodată.

„Eu cu soţia şi cu fratele meu, Mihnea, care nu împlinise încă 17 ani, am ieşit în faţa blocului şi am aşteptat, ştiind că părinţii mei se vor întoarce cu siguranţă acasă, ca să afle ce s-a întâmplat cu noi în timpul cutremurului. După vreo oră şi ceva, văzând că nu apar, ne-am dus noi acolo… Mi-am dat seama, din momentul când am văzut acea grămadă imensă de moloz, că nu avea cum să scape cineva cu viaţă”, povestea Gabriel, fiul cel mare al familiei Gafița.

În același bloc în care au pierit aceștia trăiau și Ana Blandiana și soțul ei. Din fericire, aceștia au avut noroc. Poeta Ana Blandiana nu se află în acel moment în imobil, fiind internată cu câteva zile înainte în spital. Ca prin minune, soțul, scriitorul Romulus Rusan, a fost găsit în viață sub mormanul de moloz. Alexandru Ivasiuc moare lovit de o piatră, în fața blocului Scala, care s-a prăbușit.

Cutremurul din 1977, peste 1.500 de morți și peste 10.000 de răniți

Cutremurul din 1977 (Cutremurul din '77) a fost un puternic cutremur care s-a produs la ora 21:22:22 în data de 4 martie 1977, cu efecte devastatoare asupra României. A avut o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter și o durată de circa 56 de secunde (55 conform altor surse), 1.570 (1.578 conform altor surse) de victime, din care 1.391 (1.424 conform altor surse) numai în București. La nivelul întregii țări au fost circa 11.300 de răniți și aproximativ 35.000 de locuințe s-au prăbușit. Majoritatea pagubelor materiale s-au concentrat in București unde peste 33 de clădiri s-au prăbușit.

