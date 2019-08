Viață la voia întâmplării: femei exploatate, copii ținuți în lanțuri, bătuți și înfometați! Realitatea României este ascunsă sub preșul unei vieți trăite "modest"

În primele șase luni ale anului 2019, un document dezvăluie informația îngrijorătoare potrivit căreia 38 de fete și șapte băieți au fost agresați sexual de către membrii propriei familii!

La nivelul comunității, „românii au o toleranță foarte mare privind agresiunea și o dorință foarte mică de a interveni în cazurile de violență, acel «nu mă bag în casa altuia»“, a explicat, pentru Newsweek România, sociologul Ciprian Grădinaru, de la Salvați Copiii, autor al mai multor cercetări asupra mamelor minore.

Se pare că anul trecut 700 de fete sub vârsta de 15 ani deveneau mame, iar peste 3.600 de fete cu vârsta sub 19 ani erau deja la cel de-al doila copil!

Cazurile sunt des întâlnite în rândul familiilor sărace, cu un venit bugetar sub limită, fără perspective de viață și fără educația primară! Trist este că realitatea României se învârte în jurul agresiunilor sexuale față minori, sărăcie și lipsă de bani, aspecte ascunse sub preșul unei vieți „modeste“.

În raportul global al organizației Salvați Copiii, România se plasează pe locul 51 din 176 de state în ceea ce privește siguranța copilăriei, școlarizarea, căsătoriile timpurii (sub 18 ani) și nașterile în rândul adolescentelor, alături de țări precum Tunisia, Oman, Kazahstan, Sri Lanka și Cuba.

Cele mai grave erori de educație care duc societatea în pragul destrămării sunt credințele potrivit cărora bătaia rezolvă problemele, violența fizică și psihică sunt cheia, victima e vinovată, a meritat („a făcut ea ceva, „ia uite cum s-a îmbrăcat“), dar mai ales mentalitatea față de femei – de a le considera inferioare bărbaților – înlesnesc tolerarea agresiunilor.

Când o societate devine tolerantă la orice fel de agresiune, ea își îndreptățește faptele de violență, crezând că un comportament coercitiv este ceea ce merită altcineva pentru un anumit lucru.

Există în România sute de copii exploatați pentru muncă, trăind în lanțuri, bătuți și înfometați.

Mai mult decât atât, atunci când vedem violență în jurul nostru (violența vecinului împotriva copiilor, a soției sau a altor rude) și nu reacționăm, nu facem altceva decât să participăm la chinurile persoanei respective.

Statistici îngrijorătoare!

➤ În primele șase luni ale lui 2019: 286 de fete și 269 de băieți au fost victime ale violenței în familie. Două fete au murit. S-au raportat 33 de acte sexuale cu minori și 45 de violuri (38 victime fete, 7 victime băieți), in cazurile de violenta in familie. În cele mai multe cazuri, victima îi este agresorului fiică/fiu (IGPR via Filia, 2019).

➤ În 2018: 15.253 de cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copiilor, din care: 1.173 – abuz fizic, 1.826- abuz emoțional, 951 – abuz sexual, 10.852 – neglijare, 290 – exploatare prin muncă, 26 – exploatare sexuală, 135 – exploatare comitere infracțiuni.

În 8.103 cazuri, victimele sunt fete, în 7.150 de cazuri, victimele sunt băieți.

14.035 de cazuri s-au petrecut în familie, 28 în plasament la asistentul maternal, 68 în centrele de plasament, 68 în școli. Cele mai multe abuzuri sexuale s-au petrecut în familie: 448 de cazuri.

În 2.762 de cazuri, a fost dispus plasamentul în regim de urgență.

În 1.047 de cazuri, s-a început urmărirea penală a agresorului. 4.927 de cazuri sunt în lucru (ANPDCA, situația la sfârșitul anului 2018).

➤ 674 de fete sub 15 ani au devenit mame, 17.307 fete cu vârste între 15 și 19 ani au devenit mame. 3.657 dintre ele sunt deja la a doua naștere. La fetele sub 15 ani, doar în 79 de cazuri tatăl este un băiat sub 20 de ani (Salvați Copiii, 2019).

România și Bulgaria, pe primul loc în UE, în ceea ce privește procentul tinerelor sub 20 de ani care devin mame: 12,1 la sută dintre fetele din România devin mame, față de 4 la sută – media europeană (Oficiul European de Statistică, 2019).

➤ 1.272 de copii au săvârșit o faptă penală și nu răspund penal. Între fapte: 820 de copii – furt, 57 copii – tâlhărie, 12 copii – viol, un copil – prostituție.

➤ 1.313 copii care au săvârșit o faptă penală și răspund penal. Între fapte: 663 de copii – furt, 16 copii – omor, 101 copii – tâlhării, 24 copii – viol, doi copii – prostituție (ANPDCA, situația

la 31 decembrie 2018).

➤ 43% dintre victimele traficului de persoane în 2018 sunt copii. 34% dintre ei au între 14 și 17 ani.

➤ 287.493 de copii nu frecventează școala, adică unul din 12 copii cu vârsta între 7 și 17 ani(Salvați Copiii, 2019, via INS, date pentru anul școlar 2017-2018).

➤ 92.027 de copii din 71.418 familii au părinții plecați la muncă în străinătate.

16.331 de copii din 12.155 de familii au ambii părinți plecați la muncă în străinătate .

62.890 de copii din 48.604 familii au un părinte plecat la muncă în străinătate.

12.806 copii din 10.659 de familii au părintele care este unic susținător plecat la muncă în străinătate.

➤ Unul din 11 copii din mediul rural merge la culcare fără să ia cina (World Vision, 2018).

42 % dintre copiii români se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, dublu față de media europeană (FRA, 2019).

➤ Unul din doi părinți crede că lovirea este spre binele copilului (World Vision, 2017).

