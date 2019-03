Fostul iubit al Simonei Sensual a murit! Nicu Maharu a pierdut lupta cu cancerul

Nicu Maharu a murit azi-noapte, după ce a dus o luptă grea cu cancerul. Fostul iubit al Simonei Sensual și-a petrecut ultimele luni înternat în spital, însă starea lui s-a înrăutățit în ciuda tratamentelor.

Vestea a picat ca un trăsnet pentru apropiații lui Maharu, care au lăsat mesaje de condoleanțe pe pagina acestuia de Facebook: „Dumnezeu sa te ierte fratele meu…nu mai am cuvinte..”, „Drum bun Maharule in noul tau drum”. „Dumnezeu sa te odihneasca in pace Nicu Maharu! Vei ramane vesnic in sufletele si amintirile multora!"



Numele lui Nicu Maharu a fost strâns legat de relația pe care acesta a avut-o cu Simona Sensual și care s-a încheiat cu scandal.