A murit Nicu Maharu, unul dintre cei mai cunoscuți interlopi. Ce spune familia lui

Nicu Maharu a murit. Unul dintre cei mai cunoscuți interlopi din România, Nicu Maharu a murit în această dimineaţă, după o luptă de mai bine de un an cu cancerul.

Nicu Maharu, pe numele real Nicolae Molea, a murit la ora 3:30 dimineața. Supranumit și ”Regele petrecerilor”, Nicu Maharu s-a stins din viață după ce a pierdut lupta cu cancerul. El fusese diagnosticat în urmă cu un an și de atunci a început tratamentul.

Prietenii şi familia au transmis multe mesaje de condoleanţe pe pagina de Facebook a lui Nicu Maharu.

”Dumnezeu să te ierte, Maharu meu!!! Te voi iubi mereu, unchiul meu frumos!!! ( Un șmecher adevărat și iubit de toată lumea ) Hauuuuuuuuu”, a scris unul dintre nepoții lui Nicu Maharu.

„Dumnezeu sa te ierte fratele meu…nu mai am cuvinte..”, „Un bun prieten de al tatălui meu s-a stins din viață. Dumnezeu să te ierte, om bun cu suflet mare”, „Drum bun Maharule in noul tau drum”. „Dumnezeu sa te odihneasca in pace Nicu Maharu! Vei ramane vesnic in sufletele si amintirile multora! Condoleante Florian Molea si intregii familii! Fiecare stea isi pierde din intensitate pana se stinge… sincere regrete!”, sunt doar câteva mesaje de pe contul de socializare al lui Nicu Maharu.

Problemele de sănătate ale lui Nicu Maharu au început în urmă cu doi ani. Viața tumultoasă și nopțile petrecute în cluburi și baruri cu lăutari par să-și fi spus cuvântul. În 2017, el a făcut un atac cerebral în urma căruia a paralizat temporar pe partea dreaptă, apoi…

”Am avut o cădere în urma căreia am paralizat pe partea dreaptă. Altceva însă este foarte rău. Am o tumoră la cap. Mai pe românește, cancer!”, spunea în urmă cu ceva timp Nicu Maharu.