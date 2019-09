A reușit să câștige de 123 de ori la Loto, dar i-a fost confiscată averea. Povestea incredibilă a bărbatului

Un pakistanez care locuia în Marea Britanie a câștigat de 123 de ori la loto. Cu banii câștigați a reușit să își cumpere o casă de jumătate de milion de euro.

După ce a făcut achiziția de 500.000 de euro, bărbatul a fost luat la întrebări de către autoritățile fiscale britanice.

Kashaf Ali Khan este șomer, acesta a motivat faptul că cei 500.000 de euro sunt bani strânși după ce a câștigat la Loto de 123 de ori în Pakistan, o situație puțin probabilă.

Autoritățile britanice au început o anchetă și au descoperit că pe numele bărbatului există mai multe activități criminale, chiar și pentru spălare de bani în anul 2017. După aflarea acestor detalii, polițiștii i-au confiscat averea bărbatului.

"Sa castigi la lot in orice tara de 123 de ori este imposibil in orice tara. E ca si cum ai castiga de 40 de ori la rand la loto in Marea Britanie, e imposibil", a declarat un expert.