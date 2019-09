Video. Secretul de sub linoleumul din casa lui Gheorghe Dincă. Anchetatorii au fost uluiți de ceea ce au descoperit!

Cercetările în casa groazei au început acum o lună şi se pare că nici până acum anchetatorii nu s-ar fi lămurit câte fete ar fi chinuit Gheorghe Dincă în casa lui. Cert e că acea casă a groazei ascunde indicii clare care s-ar putea să-l arunce, ani buni, după gratii, pe monstrul din Caracal.

Mai mult, se pare că sub casa lui, Dincă şi-ar fi construit un adevărat buncăr. Iar cu ajutorul informaţiilor aflate de la surse din anchetă, a fost reconstituit acest loc, pare-se, al groazei.

Undeva in casa, intr-o zona acoperita de pamant, sub un linoleu se afla un buncar amenajat in casa de Dinca. Cand ridici linouleumul acoperit de pamant dai de niste scari imporvizate, din caramida.

Cobori pe aceste scari si in fata se vede un hol, iar in capatul holului se vede un butoi taiat pe post de wc.

Undeva in dreapta se face o alta incapere unde este amenajat un fel de cavou unde este pusa o saltea, iar la

Capatul cavoului se afla niste lanturi cu niste belciuge fixate in beton.

În stanga se afla niste rafturi unde se pare erau facut special pe a aseza alimente s-au alte obiecte. Cert este ca acea incapere in forma de litera T arata exact ca un loc unde Dinca ar fi tinut fete sechestrate.