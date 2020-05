Martor al evenimentului a fost poliţistul constănţean Victor Maftei care se îndrepta spre Iaşi, iar accidentul s-a petrecut chiar cu câteva secunde înainte de a ajunge el în acel loc. După dinamica impactului, poliţistul, aflat în timpul liber, spune că şoferul a adormit la volan, fiind trecut cu puţin de ora 5.00.

Matei, poliţistul constănţean a fost primul care a ajuns la maşina în care se afla familia din Drobeta Turnu Severin.

La fața locului a ajuns echipajul de la ambulanţă, a preluat copilul şi au început manevrele de resuscitare. Apoi a sosit SMURD-ul şi descarcerarea.

"Viata este un drum spre moarte, de la primul strigăt până la ultima răsuflare..."

„ Am ajuns la câteva secunde după impact. Lumea blocată, la 5 dimineaţa oricum nu procesezi bine dar totuşi... Am sărit din maşină, asa cum o fac de fiecare data fără ezitare, când este vorba să ajut, am alergat până la maşina lovită... Dacă se mai putea numi maşină... Epava era lângă drum fumengand. În ea o familie... Lângă mine au mai coborât 2 femei, moldovence de alea adevărate care deşi speriate au pus mâna să mă ajute să deschidem uşa din spate, să ajutăm copilul.