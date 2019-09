Acesta este filmul complet al morții Luizei Melencu! Dincă le-a arătat anchetatorilor TOT ce s-a întâmplat în ultimele zile din viața adolescentei

Două crime trase la indigo, descrise cu sânge rece în două reconstituiri făcute de ucigaşul din Caracal! Gheorghe Dincă a refăcut astăzi şi ultimele 24 de ore din viaţa Luizei, după ce ieri a arătat cum a omorât-o pe Alexandra. Ambele fete ar fi sfârşit la fel: răpite, sechestrate, ucise şi apoi arse într-un butoi.

Scenariu: Gheorghe Dincă. Regia: Gheorghe Dincă.

Nu e un film, e reconstituirea unei crime pe care suspectul principal a povestit-o astăzi în detaliu. Calvarul prin care Luiza Melencu ar fi trecut în urmă cu cinci luni.

Calm, cooperant şi sigur pe el, Gheorghe Dincă i-a condus pe anchetatori pe tot traseul unde şi-ar fi dus victima. De la intersecţia unde fata de 18 ani s-a urcat în maşina lui, până la liziera în care i-ar fi aruncat rămăşiţele. Poliţişti, procurori, rude şi simpli trecători l-au urmărit întreaga zi.

Pentru familia Luizei, durerea a fost copleşitoare. Mama şi mătuşa fetei au avut nevoie de intervenția medicilor.

„Cât ne-a chinuit el pe noi de cinci luni de zile... Nu mai avem lacrimi pentru fata noastră”, a spus bunica Luizei Melencu.

Complet indiferent la suferinţa familiei, Gheorghe Dincă nu a privit pe nimeni în afara celor care l-au interogat.

Comportamentul suspectului a fost descifrat de psihologul criminalist Liviu Chesnoiu:

„El nu are empatie, nu are, mă rog, milă. El este omul cu mai multe măşti. Nu ştiu câte are, eu cred că are o infinitate de măşti în funcţie de context. Este în centrul atenţiei, îi eclipsează pe toţi, îi domină pe toţi.”

O femeie ofiţer de la serviciul omoruri a intrat în rolul Luizei.

E aceeaşi poliţistă care ieri a jucat rolul Alexandrei, la prima reconstituire. Tânăra a purtat şapcă pe cap şi a ţintut tot timpul un rucsac negru în spate. S-a supus fiecărei indicaţii, iar criminaliştii au urmărit orice gest al celui supranumit „monstrul din Caracal”.

Iată filmul întreg al presupusei crime.

14 aprilie 2019. Ora 11 şi 39 de minute. Luiza Melencu urcă în maşina lui Gheorghe Dincă într-o intersecţie de la ieşire din Caracal. O cameră de supraveghere i-a surprins autoturismul în ziua răpirii.

Aici este şi prima oprire în reconstituirea de astăzi. Traficul e închis, zona este împânzită de mascaţi, poliţişti, procurori şi criminalişti. De pe margine, martorii fac fotografii şi urmăresc scenariul dictat cuvânt cu cuvânt de Dincă.

Următoarea oprire: lanul de floarea soarelui. Aici, Dincă a oprit maşina şi a urcat în spate, alături de Luiza. Pentru că nu a convins-o să meargă cu el - a bătut-o şi a legat-o. Apoi a întors maşina.

Dincă le-a arătat anchetatorilor locul exact unde a aruncat telefonul Luizei, după ce a oprit lângă lanul de floarea soarelui, după ce a răpit-o pe tânără.

Cu victima în maşină, Dincă ar fi condus spre casă. În curte, presupusul criminal a explicat unde a parcat, cum a scos-o pe fată din autoturism şi cum a sechestrat-o în locuinţă până a doua zi.

15 aprilie 2019. Este ziua în care Gheorghe Dincă susţine că a ucis-o pe Luiza Melencu. Ca să scape de trupul ei, ar fi ars rămăşiţele într-un butoi. La fel ca în cazul Alexandrei.

Gheorghe Dincă ar fi pus oasele calcifiate într-un sac negru din plastic, pe care l-ar fi aruncat la marginea unei păduri. Acolo le-au găsit anchetatorii câteva luni mai târziu. Minuţios, rucsacul Luizei Melencu nu l-a lăsat lângă rămăşiţe. L-a aruncat la câţiva kilometri distanţă, tot la marginea unei păduri.

Reconstituirea filmului odios s-a încheiat în cel mai important loc. Anchetatorii au vrut să afle de a făcut Dincă după ce s-a întors acasă. Apoi, l-au dus înapoi în arest. La Slatina, de data asta. Pentru că mâine, la Tribunalul Olt, se judecă încă o cerere de prelungire a arestului preventiv pentru alte treizeci de zile.