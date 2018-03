Doamne, Dumnezeule, ce imagini! O viitură de apă de mină a omorât râul Lăpuș. Apa e portocalie, peștii sunt morți!!!

Pe 27.03.2018, în jurul orei 3.30 dimineața, la Mina Băiuț, galeria ”Breiner Orizont 0”, din cauza unei viituri de apă de mină, digul de la intrarea în galerie a fost distrus, debușarea conducând la poluarea pârâului Lăpuș, afluent al Someșului, a aproximativ 400 m din drumul județean Băiuț – Tg. Lăpuș, afectând, de asemenea, și suprafețe de teren aflate în vecinatatea galeriei. S-a constatat că apa de mină are o culoare roșiatică specifică...

Comunicatul e fad, fără diacritice, ”datorită ” a ”inundat” ”din cauză”, dar cine se mai uită la gramatică atunci când vede pozele?

In urma accidentului de la mina Baiut, Compania Conversmin face mai multe precizari prin intermediul unui comunicat de presa, pe care il redam integral mai jos:

”In data de 27.03.2018, in jurul orei 330 dimineata, la Punctul de lucru Baiut, la galeria Breiner Orizont 0, datorita unei viituri de apa de mina, digul de la intrarea in galerie a fost distrus, debusarea de apa de mina conducand la poluarea paraului Lapus, afluent al Somesului, a aproximativ 400 m din drumul judetean Baiut – Tg. Lapus, afectand de asemenea si suprafete de teren aflate in vecinatatea galeriei. S-a constatat ca apa de mina are o culoare rosiatica specifica.

S-a intervenit dirijandu-se apa spre paraul Lapus, afluent al Somesului si s-a degajat zona de materialul antrenat de viitura. La ora 630, debitul a scazut la aproximativ 50 % fata de cel din momentul initial. Se monitorizeaza in continuu evenimentul.

O posibila cauza a acumularii mari de apa din spatele digului se datoreaza patrunderii in subteran a apelor de suprafata rezultate din topirea zapezii, perimetrul minier avand foarte multe zone de surpare de mari dimensiuni.

Au fost anuntate institutiile abilitate si la fata locului s-au deplasat reprezentanti ai Companiei Remin si ai I.S.U. Maramures, Administratia locala, S.G.A. Maramures si Garda de Mediu Maramures

Perimetrul minier Breiner, aflat in fosta administrare a C.N.M.P.N. REMIN S.A. Baia Mare, a fost aprobat la inchidere prin H.G. 898/2002.

Lucrarile de inchidere si ecologizare au fost executate de operatorul minier susmentionat, asistenta tehnica fiind asigurata de catre S.C. MONS MEDIUS S.R.L. Baia Mare si S. CONVERSMIN S.A., proiectantul general al lucrarilor fiind S.C. I.C.P.M. S.A. Baia Mare.

Lucrarile executate au fost receptionate in data de 25.05.2006, conform procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.176938, iar dupa expirarea perioadei de garantie a fost efectuata receptia finala, fiind incheiat procesul verbal R.F. cu nr.601781/25.07.2008.

In prezent debitul de apa de mina a revenit la normal, iar angajatii C.N.M.P.N. REMIN S.A. Baia Mare au intervenit pentru cura”tarea materialului evacuat si refacerea traseului de evacuare a apelor de mina catre emisar.

Au fost prelevate probe de apa de mina de la iesirea din lucrarea miniera , atat in timpul evenimentului cat si dupa finalizarea evenimentului , iar perimetrul minier este monitorizat permanent de catre reprezentantii S. CONVERSMIN S.A. BUCURESTI ”.

DIRECTOR GENERAL,

PURCARU STAMIN ION

Imaginile spun totul despre catastrofă și arată, ironic, că dacă vrem cu adevărat, puteam avea și activitate minieră, contrar a ceea ce se afirmă în ultima vreme. Lăpușul, afluent de dreapta la Someșului, e un râu frumos, liniștit, ucis, însă, în aceste zile...Triste sunt și pozele din orașul Tg. Lăpuș ori din Băiuț...

Credit foto: Viorel Coroian / facebook, Asociația de Pescuit Sportiv ”Cheile Lăpușului”, Lili Carmen Both