Alertă sanitară în România! Ați consumat băuturi cu gheață, în ultima perioadă? S-ar putea sa vă fi îmbolnăvit! Gheața la pungă din magazine, contaminată cu bacterii periculoase

Este alertă sanitară în România, după ce inspectorii ANPC spun că au depistat şi retras cuburi de gheață vândute la pungă în marile magazine, făcute din apă contaminată cu bacterii care provin din fecale.

În unele cazuri, numărul de germeni depistați a fost și de douăsprezece ori mai mare decât cel permis. Inspectorii ANPC spun însă că situaţia e şi mai gravă: au găsit şi ecoli.

"Am solicitat ajutorul la 112 la unele puncte de lucru pt că nu ni s-a permis accesul. În unele cazuri nu am reuşit să intrăm să controlăm - comisarii din bucureşti fac chiar acum un control unde nu le e este permis accesul Am retras inclusiv loturi unde existau suspiciuni. S-au prelevat probe şi au fost duse şi la laborator".