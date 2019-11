Alexandru Cumpănașu declară război! Mesaj tranșant pentru familia Melencu: „Dacă vor continua, voi face public...”

După câteva zile în care a stat departe de spațiul public, preferând să stea și să ascute declarațiile celor implicați în cazul Caracal, Alexandru Cumpănașu a revenit pe pagina sa de Facebook, cu un mesaj tranșant pentru familia Luizei Melencu.

„Am luat decizia de a căuta adevărul până la capăt. Voi demonta, cu dovezi, ceea ce s-a prezentat ca fiind real, că eu am indus în eroare populația, în acea zi, cu fata familiei Melencu. Acest lucru nu este adevărat. Probele vor apărea în câteva zile, maxim. Am auzit o ființă, vorbind răgușită la televizor, spunând că ea este fata din imaginile respective, contrazicându-mă și spunând că eu și familia respectivă ne înșelăm.

Am luat o decizie, împreună cu familia mea, că nu voi mai vorbi niciodată despre familia Melencu. Este copilul acestei familii și este de datoria lor să o caute. Nu voi mai face acest efort pentru nimic în lume. A fost o lecție pe care am învățat-o pe pielea mea. Nu voi mai încerca niciodată să mă implic în familia altor persoane sau să fac bine cu forța. Cred că tot binele pe care l-am făcut până acum, de la începutul acestui caz, a demonstrat că am luptat și că au ieșit multe adevăruri la iveală despre nenorocirile pe care le-a comis statul român în raport cu familia Melencu.

Mi-aș fi dorit și așteptam măcar un semn de mulțumire din partea acestei familii în aceste zile. Oamenii aceștia au preferat să tacă din gură și să spună că se abțin. Au multumit, însă, familiei Rădoi. (...) M-a uluit și pe mine reacția familiei, deși am probe suficiente, scrise și audio, prin care am avut acordul deplin al familiei Melencu pentru a difuza aceste imagini, în a face acest anunț în acea vineri seara. Poate ar fi fost mai bine să nu fac acel anunț, dar, fiind emoțional implicat în această cauză, m-am lăsat dus de val. Este o dezamăgire să văd că nu a existat o poziție corectă și constantă a acestei familii față de ceea ce s-a întâmplat. Dacă vor continua, voi face publice aceste probe”, a spus Alexandru Cumpănașu, pe pagina sa de Facebook.