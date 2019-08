Alexandru Cumpănașu, sceptic în ceea ce privește oasele găsite lângă casa lui Dincă: „E o declarație rațională, nu una emoțională”

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, nu mai crede absolut nimic din ceea ce ar „recunoaște” presupusul criminal din Caracal, Gheorghe Dincă, în fața anchetatorilor.

„Eu nu mai am încredere în nimic din ce spune acest monstru. Este o remarcă și o declarație rațională, nu una emoțională. Contradicțiile acestui individ, în ceea ce privește declarațiile sale, atitudinea din timpul anchetei, mă fac să am dubii cu privire la orice scoate pe gură. Nu am cum să știu dacă sunt sau nu rămășițele acestei fete, dar modul în care s-a comportat, din prima zi, când n-a vrut să declare nimic...După aceea, a cerut să vină un anchetator pe care îl vrea el, o chetiune, din punctul meu de vedere, nepermisă în orice anchetă...Apoi a urmat recunoașterea și niște piste false care sunt absolut aberante. Nu am cum să mai cred ce spune acest om...Avem de-a face cu prea multe ciuățenii ca eu să mai am încredere în ce spune Dincă sau vreuna dintre autoritățile locale care anchetează acest caz”, a declarat Alexandru Cumpănașu.

Sursa: Antena 3