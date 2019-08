Ancheta de la Caracal se complică. Mai multe femei s-au plâns că au fost victimele lui Gheorghe Dincă, iar una dintre ele s-a adresat astăzi Poliţiei. Susţine că a fost bătută şi violată de bărbatul care spune că le-a ucis pe Alexandra şi Luiza. În plus, Dincă ar fi recunoscut şi că a agresat sexual, de-a lungul vieţii, mai multe femei.

Curtea presupusului criminal din Caracal ascunde o groapă imensă. Criminaliştii au găsit tone de materiale de construcţie, amestecate cu haine şi obiecte, posibile probe. Descoperirea a fost făcută sub ochii lui Gheorghe Dincă care, aşezat la umbră, le-a dat toată ziua indicaţii poliţiştilor.

Dincă nu e criminalul Alexandrei, susţine familia adolescentei şi nu e un lup singuratic. Fără o probă ADN, Alexandra e vie şi pentru procurori, susţine unchiul fetei, după o discuţie cu şeful DIICOT.

În anchetă au declarat mai multe femei ca au avut probleme cu Dincă, ba că le făcea avansuri ba că le-a oferit bani pentru favoruri sexuale sau se dădea pe lângă familii cu copii, era disponibil să ajute ca să fie în preajmă.

”Au săpat patru metri şi tot sunt gunoaie, sunt straturi peste straturi de deșeuri și gunoaie. Sunt tancuri de bitum, de smoală, spartură de astfalt, e o nebunie ce este acolo!”, a spus Tonel Pop, avocatul familiei Luizei.

Criminaliştii care au săpat în curtea lui Gheorghe Dincă nu se aşteptau să descopere sub pământ o groapă imensă. Ca să ajungă la ea, au scos vegetaţia şi copacii. Au cărat remorci întregi de deşeuri şi au luat la mână sute de obiecte.

Dupa trei săptămâni de răscolit și recoltat probe, anchetatorii trec la alt nivel. Un excavator va intra în curtea lui Dincă pentru a curăța tot ceea ce crimnaliștii au exclus din probatoriu. Ulterior se va scana curtea cu un dispozitiv special la o adancime de patru metri.

Un georadar cu unde electromagnetice care poate detecta chiar şi obiectele ascunse în pereţii casei, sub pământ ori sub beton. În cel mult o oră se obţine o hartă 3D a zonei scanate. Practic, semnalele receptate sunt vizualizate pe o înregistrare grafică ce recompune forma şi dimensiunea obiectului sau corpului identificat.

Odată făcut 3D-ul ăsta, găseşti cam tot ce e ascuns dedesubt, aproape tot. Dacă am avea o persoană îngropată am putea să vedem conturul. Am putea să vedem conturul locului unde este îngropată.

Curtea de pe strada Craiovei din Caracal este răscolită la indicaţiile lui Gheorghe Dincă, care are o atitudine de VIP spune avocatul familiei Luizei.

„El este boierul acestei anchete. Dă indicații după cum îi vine lui, apoi vrea papică, vrea să mănânce, vrea apică, el trebuie să stea jos, bate soarele, ii tragi copertina să fie umbruţă!”, a declarat Tonel Pop, avocatul familiei Luizei.

Se conturează tot mai mult ideea că bărbatul nu e un lup singuratic, ci doar o piesă dintr-o reţea, spune unchiul Alexandrei. Care acuză că anchetatorii s-au grăbit să-l declare ucigaşul adolescentei de 15 ani, înainte ca analizele legiştilor să fie finalizate.

„Domnul procuror sef mi-a spus doar atat: fara o proba ADN, dumnealui a facut ceea ce e corect, sa declare ca Alexandra este vie din punctul de vedere al DIICOT”, a spus Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei.

Dosarul Caracal duce tot mai mult spre ipoteza unei reţele de trafic de persoane cu ramificaţii în Italia, spune tot unchiul Alexandrei, după discuţia purtată cu şeful DIICOT. De altfel, după amiază procurorii au confirmat că cer informaţii de la colegii lor din Italia despre perioada în care Dincă a lucrat acolo.

Nici părinţii adolescentei nu cred că el este criminalul şi spun că individul a avut doar o misiune. Alexandru Cumpănaşu a cerut reaudierea victimelor grupărilor de trafic de persoane anchetate în 2012 şi 2014.

Încrengături au fost şi între interlopi şi poliţişti. Remus Rădoi, cel la care şeful Poliţiei Olt apelase pentru a identifica maşina lui Gheorghe Dincă, susţine că a informat inclusiv un fost secreatr de stat din Ministerul de Interne despre cum se scurg informaţii din dosare.

Un membru al reţelei destructurate în 2012 ar fi fost omorât în închisoare, ca să nu vorbească, acuză familia.

Moartea bărbatului a fost anchetată, însă, la vremea respectivă, nu au existat suspiciuni de crimă.