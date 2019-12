Au asfaltat zăpada! Nu, nu este o glumă! Imagini incredibile, dintr-o comună din România! „Dacă se constată că e în regulă, e bine, dacă nu, îl scoatem afară” - Video

Operațiunea de asfaltare a început luni, pe la 10:00, a precizat primarul comunei Șieu.

„Vremea era prielnică, nu ningea, erau zero grade, se putea turna asfalt” a spus primarul comunei. „Strada respectivă are 800 de metri, am turnat cinci mașini de asfalt. După care, mașinile au plecat să mai aducă asfalt, trebuiau să mai vină încă 7-8 mașini ca să termine”, a spus Cifor.