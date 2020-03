Rândurile unui medic român abia ieșit din spital: „Am ieșit din gardă , sunt obosit.TU i-ai omorât cu ignoranța și prostia ta”

”Am ieșit din gardă , sunt obosit dar nu epuizat , nu am operat toată noaptea , colegii mei au fost miloși cu mine , și , ce să vezi , in Făgăraș este plin de oameni pe străzi , ca in orice zi normala … Este vreme frumoasa dar , ce nu ați priceput , ce ați omis oare , iată , minune , că este o epidemie teribilă , mondială , provocata de un virus , care la oamenii vârstnici produce decesul …

este extrem de infecțios , o persoana infectează 3 , că două săptămâni durează sa vedeți simptomele …80 la sută din morții din Italia sunt peste 70 de ani , ați văzut pozele cu zecile de sicrie sigilate ???

Cum adică sigilate , va spun eu mai clar , cei decedati au plecat pe picioare de acasă , în spital au decedat , sunt puși în coșciug , se sigilează și pleacă la crematoriu direct , deci rudele nu îi mai vad vreodată …. Sinistru , nu … Sute de morți intr o zi …..Ce nu va e clar ?!!! Așteptați apoi sistemul sa trateze sutele sau miile de infectați , unde și cu ce inconștienților , credeți că îi putem trata pe toți ?!!!! Scoateți poliția locală pe străzi și trimiteti oamenii acasă …

Este inconștiență sau prostie , in masă …. Am uitat sa va spun continuarea : peste citeva zile , o sa faceți febră și cefalee … O să fiți acasă , in familie … Deja , toți ai casei sunt infectați … Urmează părinții și bunicii care după alte 3 4 zile cad la pat , nu pot respira , nu au aer , îți cer ajutorul , suni la salvare , te asculta , și ți răspund : stați acasă , nu putem să i luam , sunt prea multi , o sa venim cind putem , adică poate și peste o zi doua trei …