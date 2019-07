Bucătăreasa criminalului de la Caracal rupe tăcerea: „Îi plăcea să fiarbă câini”

Crimele din Caracal au șocat și revoltat o țară întreagă și în ciuda acestui fapt, nici până acum, nicio instituție nu și-a cerut iertare pentru incompetența de care au dat dovadă. Atât șeful demis al Poliției din Caracal, cât și procurorul DIICOT, Georgiana Hossu, care a preluat acum cazul, au folosit cuvântul „perfect”. Ambii spun că nu au ce să le reproșeze colegilor care au lucrat la caz.

Gheorghe Dincă, zis Popicu a primit interdicție de a intra în Italia, iar pe masa procurorilor din Caracal se afla un dosar de dispariție a unei fete de 19 ani, Mihaela Luiza Melencu. Ea fusese văzută ultima dată luând ocazia. Parchetul și Poliția nu i-au anchetat pe cei 10-12 oameni care se ocupau cu taximetria clandestină în Caracal, în schimb au considerată necesar testarea la testul poligraf a mamei și bunicului Luizei. De ce? Nu-i credeau că fata a dispărut.

Din cauza acestei incompetențe uluitoare s-a ajuns la o doua crimă, unde a apărut bâlbâiala unei noi instituții publice: STS. Astfel, Alexandra Măceșanu nu a avut nicio șansă în fața unui asasin turbat, când a fost surprinsă de acesta sunând la 112, a treia oară.

Viorica Stoian, o femeia care a lucrat ca bucătăreasa în casa „monstrului” din Caracal a spus pentru Digi24 că acesta era un om bun și că făcea glume cu ea, că avea bani și că se comporta foarte frumos. Totuși, tot ea recunoaște că aceste fierbea câini și că a decis să plece doar în momentul în care acesta i-a oferit bani pentru a întreține relații intime cu ea.

„Mi-a spus că îmi dă o sumă de bani să mă culc cu el, iar când am auzit am plecat acasă. Nu am mai lucrat. Trei luni de zile am lucrat la el, acolo sus. În casă e mizerie. Fierbea la câini, avea câini mulți. Soțul meu i-a făcut un gard înalt. Are un gard de 3-4 metri, din bolțari”, a declarat Viorica Stoian.

Așadar, Gheorghe Dincă era un om bun, în concepția celor care îl cunoșteau, în contextul în care se amuza chinuind câini, după care aceștia ajungeau în oala cu ciorbă. Soția acestuia spune și ea că omul era un soț normal, deși martorii spun că și-ar fi violat fiica și ar fi încercat același lucru și cu nora. Nu au depus plângere pentru că nu au dorit să îl bage la închisoare, se justifică familia.

Soția s-a refugiat în Italia și își mai vizita monstrul doar din când în când. Fiica a fugit și ea la Timișoara, unde a devenit medic veterinar, probabil încercând psihologic să salveze câinii uciși de tatăl său.

Gheorghe Popicu avea antecedente în Italia, un gard mai înalt decât la penitenciare, locuia într-o casă ce părea părăsită, de unde se auzeau regulat plânsetele în cor ale câinilor schimgiuiți, iar polițiștilor, cunoscuților și procurorilor nu li s-a părut nimic suspect.

Până acum au fost recunoscute doar două crime. Psihologul criminalist, Tudorel Butoi spune că ar fi vorba despre minim zece. Incompetența și nesimțirea societății a ucis probabil zeci de fete nevinovate până acum.

Sursă: Capital.ro