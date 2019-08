S-a aflat! Când a vorbit Alexandru Cumpănașu ultima oară cu nepoata sa, Alexandra Măceșanu

Alexandru Cumpănașu a fost întrebat când a vorbit ultima oară cu nepoata sa, Alexandra Măceșanu, adolescenta pe care Gheorghe Dincă a mărturisit că a răpit-o și ucis-o. Răspunsul neașteptat pe care l-a dat!

„Ultima dată când am vorbit cu Alexandra cred că a fost când am mers în vizită la mama, ceea ce se întâmplă foarte rar, eu locuind în București de peste 20 de ani. Să fie vreun an, cam așa”, a răspuns Alexandru Cumpănașu.

În urma anunțului legat de intenția sa de a participa la viitoarele alegeri prezidențiale, Alexandru Cumpănașu a fost acuzat că ar profita de tragedia ce i-a lovit familia pentru a câștiga pe plan profesional. Unchiul Alexandrei a explicat că decizia a fost luată în urma unei discuții cu părinții adolescentei răpite din Caracal.

„Am luat decizia ieri. Prima consultare am avut-o cu părinții Alexandrei. Le-am arătat zecile de mii de mesaje pe care le-am primit despre ce se întâmplă în întreaga țară, cu toate clanurile și încrengăturile astea. I-am întrebat ce părere au. Mi-au spus că nu consideră că afectez memoria fetei lor, pentru că ei o consideră în viață, mia-u spus că am fost alături de ei tot timpul și că acum vor fi și ei alături de mine”, a precizat Alexandru Cumpănașu.

