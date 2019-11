Caracal: Butoiul lui Gheorghe Dincă, detaliul ce nu s-a văzut până acum! Ce s-a descoperit: „Nu e deloc ceea ce pare...”

Gheorghe Dincă, criminalul de la Caracal

„Acela nu e un simplu butoi. Este un dispozitiv de ardere. Are grătar, are spațiu de aerisire, de circulație a aerului, are burlan de evacuare. (...) Problema arderii nu mai intră în discuție. Se poate. Este demonstrat”, a spus Tudorel Butoi.