Caracal: Familia Alexandrei Măceșanu, lovitură cruntă! „Nu recunoaștem! Suntem triști și dezamăgiți”

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a făcut o solicitare complet neașteptată către familia Alexandrei Măceșanu, arată Alexandru Cumpănașu într-un mesaj postat recent pe pagina sa de Facebook.

Concret, DIICOT a solicitat părinților să vină să ridice certificatul de deces al Alexandrei Măceșanu. Alexandru Cumpănașu nu s-a lăsat și a avut reacții multiple la acest subiect!

„Craciun fericit procurorilor DIICOT de caz. Voua si copiilor vostri. Sa chemati familia mea in Ajunul Craciunului sa ridice un certificat de deces INVENTAT si NEDOVEDIT este prea mult. Chiar prea mult. Chiar si pentru voi. Va razbunati pentru ca CSM v-a sanctionat? Eu si verii mei suntem SIDERATI, TRISTI si DEZAMAGITI de tupeul dumneavoastra. SISTEMUL s-a puscu toate armele psihologice asupra mea, a familiei mele si familiei Melencu. In timpul asta Dinca jr este audiat in libertate. DRAG POPOR VA MERITATI SOARTA! (...)