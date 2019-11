Cazul Caracal: Luiza Melencu trăiește și a fost găsită! Alexandru Cumpănașu a arătat dovada | VIDEO

Informații bombă în cazul crimelor de la Caracal! Alexandru Cumpănașu a făcut dezvăluirea care schimb totul! Potrivit acestuia, Luiza Melencu a fost găsită și are dovezi cât se poate de clare! Ce a anunțat de Alexandra Măceșanu?

„Am emoții foarte, foarte mari pentru că în acest moment... Ideea este simplă și vă spun direct. În acest moment am luat confirmarea familiei Melencu pentru recunoașterea fetei lor. Am găsit-o pe Luiza, dar nu pot să vă spun unde.

Am găsit-o pe Luiza Melencu și sigur este și Alexandra alături. Pot să vă spun că am stat în Italia două zile, am găsit-o pe Luiza, avem și filmări și poze, știm unde se află, din păcate avem nevoie de ajutorul tuturor cetățenilor și tuturor autorităților de aici încolo, pentru că nu aveam confirmarea doamnei Melencu.