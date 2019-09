Scandal la Caracal: Manechinul folosit la reconstituire, detaliu șocant! „Arderea corpului Alexandrei...”

Recent, Alexandru Cumpănașu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj cutremurător despre Alexandra Măceșanu, fata ucisă de criminalul din Caracal, Gheorghe Dincă! Jurnalistul a făcut o dezvăluire de-a dreptul șocantă despre anchetă!

CRIMINALUL DE LA CARACAL. În cursul zilei de luni, oamenii legii împreună cu Gheorghe Dincă, criminalul de la Caracal, au mers pe teren pentru a face reconstituirea traseului parcurs de inculpat în ziua în care Alexandra Măceșanu a dispărut. Totuși, un detaliu din acest demers l-a înfuriat pe jurnalistul Alexandru Cumpănașu, care nu a ezitat să își exprime nemulțumirea în mediul online, pe pagina sa de Facebook.

CRIMINALUL DE LA CARACAL. În doar câteva ore, textul a adunat mii de reacții și comentarii de la oameni din întreaga țară, de la revoltă și indignare până la durere și regret.

CRIMINALUL DE LA CARACAL. „BATAIE DE JOC LA RECONSTITUIRE: Astazi procurorii DIICOT au continuat mascarada! Au continuat sa il plimbe pe Dinca dupa pofta inimii. Ceea ce m-a revoltat si ma revolta insa ingrozitor atat pe mine cat si pe parintii Alexandrei este bataia de joc de "experiment/expertiza" din curtea lui Dinca privind presupusa ardere a corpului Alexandrei.

CRIMINALUL DE LA CARACAL. Pentru acest asa zis experiment acestia au folosit un manechin din poliester si niciunul din elementele descrise de Dinca pt ardere. NOI am cerut in scris altceva: efectuarea unui experiment in aceleasi conditii descrise de Dinca. Daca tot merg pe omor. Astazi procurorii si-au mai batut inca o data joc de familia noastra!

Nu am cuvinte sa descriu penibilul acestei situatii. Reiteram solicitarea catre procurori de a face o expertiza asa cum trebuie!!! De a putea dovedi ca in acel recipient putea fi cu adevarat ars un corp uman, ca putea sa se atinga temperatura necesara, etc. Imi este jena de aceasta justitie.

#112vreausatraiesc #oromaniefaraclanuri”