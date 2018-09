Cât costă porcul omorât de pesta porcină și câți bani primesc fermierii

Cât costă porcul omorât de pesta porcină africană și ce despăgubiri vor primi fermierii sau micii crescători de porci care și-au văzut animalele sacrificate.

În acest sens, Ministerul Agriculturii va elabora un proiect de act normativ pentru stabilirea mecanismului privind despăgubirile ce se vor acorda în cazul pestei porcine africane, proiect ce va ajunge săptămâna viitoare pe masa Guvernului, a declarat ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

"Oamenii trebuie să fie despăgubiţi, dar şi sprijiniţi, când această problemă trece, să îşi repopuleze efectivele de suine. S-a discutat despre o despăgubire de la un nivel minim de greutate de fiecare animal sacrificat. Ministerul Agriculturii face o propunere de act normativ cu care să intrăm săptămâna viitoare în Guvern pentru a stabili acest nou mecanism.

Ca exemplu, tot ce este sub 100 kilograme, să spunem, să primească plata de despăgubire la 100 de kilograme. Asta va fi probabil propunerea pe masa Guvernului. Ce va fi peste se plăteşte la cât e peste, dar nu mai puţin de 100 kilograme. (..) Prima de repopulare se va stabili în momentul în care lucrurile se stăpânesc. Se va sprijini populaţia pentru repopularea în zonele în care animalele au fost sacrificate", a explicat Teodorovici, citat de mediafax.ro.

Ce a fost propus la rectificare

Acesta a subliniat că la rectificare au fost propuse, pe baza calculelor de la Ministerul Agriculturii şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, sumele necesare a fi alocate la rectificarea bugetară.

"Se fac calcule la Ministerul Agriculturii, la ANSVSA. Ce am primit până azi, am propus la rectificare pentru a fi alocate câteva sume suplimentare. Am dat pentru ANSVSA o propunere de 50 milioane lei în plus, au fost realocări între instituţii cu încă 40 milioane lei către ANSVSA. Azi, pe baza acestor calcule, acestea sunt sumele, dar, pe măsură ce analizele se desfăşoară calculele se pot modifica, vom asigura de la buget banii necesari pentru ca oamenii să fie despăgubiţi", a mai spus şeful de la Finanţe.

Potrivit agrontel.ro, suma minimă va fi de 600 de lei pentru porcul omorât de pesta porcină africană!