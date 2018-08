Cazul care a șocat o lume întreagă! Un tânăr și-a ucis soția însărcinată și cele două fiice! Ce a făcut apoi e teribil!

Un bărbat din Colorado, Statele Unite ale Americii, a șocat o lume întreagă, după ce s-a aflat că povestea lacrimogenă pe care o făcuse publică avea ca scop ascunderea unei crime odioase.

Chris Watts a alertat Poliția marți, iar în fața oamenilor legii a afirmat că Shanann, soția sa, însărcinată în 15 săptămâni cu al treilea copil, și cele două fiice ale sale, Bella (patru ani) și Celeste (trei ani), sunt de negăsit. Ba mai mult, ulterior, el a spus că și-a văzut nevasta înainte de a pleca dimineața spre serviciu.

„Este ca un coșmar din care nu mă pot trezi”, a mărturisit bărbatul din Colorado, pentru NBC.

Ulterior, el a mai afirmat că i-a trimis numeroase mesaje soției sale, însă nu a primit niciun răspuns. Ba mai mult, el a mai povestit că a verificat camera de supraveghere instalată în sonerie și a constatat că un prieten a încercat să sune la ușă, însă nimeni nu a răspuns. Apoi, a plecat într-un suflet spre casă și a găsit mașina soției sale în parcare.

„Când am ajuns ieri acasă, era precum un oraș-fantomă. Am încercat să ajung acasă cât am putut de repede. Am trecut în viteză prin intersecții pentru a ajunge acasă pentru că nimic nu avea sens”, a spus Chris Watts, lansând un apel emoționant pentru găsirea familiei sale.

Ulterior, el a fost arestat, întrucât oamenii legii l-au considerat principalul suspect. Pus în fața anchetatorilor, el a recunoscut că și-a ucis soția însărcinată și cele două fiice, iar acum criminaliștii încearcă să găsească cadavrele.