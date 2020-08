Ce ar pune la cale clanul Duduienilor după ce-l înmormântează pe Emi Pian?! "Răzbunarea pare inevitabilă!"

Citește și:

În jurul vilelor clanului a fost format un perimetru de securitate, cu forţe de ordine, maşini de poliţie şi garduri, ca la proteste sau pelerinaje.

Politistii vegheaza asupra locuintei interlopului si de la distanta. In fata penitenciarului Rahova au aparut doua astfel de camere, una mobila, pusa pe iarba si una fixa, instalata pe gardul penitenciarului. Imaginile sunt transmise in direct in centrul de comanda al politiei capitalei