Sfâșietor! Ce mesaj a apărut pe pagina de Facebook a Luizei Melencu, victima criminalului din Caracal

Luiza Mihaela Melencu, de 18 ani, din comuna doljeană Dioşti, a dispărut la mijlocul lunii aprilie. Recent, Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a recunoscut că a omorât-ope ea și pe Alexandra Măceșanu.

Fata plecase la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat, dar nu s-a mai întors acasă. Familia acesteia a dat-o dispărută și și-a pus încrederea în oamenii legii că o vor găsi.

Până la primirea rezultatelor oficiale ale anchetei, femeia crede într-o minune. Pe pagina de Facebook a tinerei Luiza Melencu cei apropiați au lăsat mesaje înduioșătoare. Unii și-au pierdut speranța că mai trăiește, în timp ce alții cred că fata este încă în viață.

„Dumnezeu să te odihnească în pace fata frumoasă, îmi pare atât de rău 😕ce ghininon ai avut în acea zi... mă uitam cu drag de fiecare dată la pozele tale 😕😕😕😕😭😭😭😭Îmi pare extrem rău, nu am cuvinte!!😭😭😭😭😭😭 credeam că doar în filme există atâta cruzime! 😭😭😭😭 Doamne, ce ai putut să pățești! Sper să plătească și el la fel cum ați pățit voi!” ********** „Băi fraților. Terminați-vă, vă rog, cu condoleanțe. Ce mama naiba. Luiza trebuie căutată. Lulu sigur trăiește. 💕💕💕Copil frumos, mai rezistă, Puiule 😭😭 Sunt sigură că se va face dreptate și Dumnezeu te va aduce înapoi acasă. 😭😭😭”

Totuși, mama Luizei a declarat că polițiștii nu au tratat cazul cu seriozitate, ba chiar au jignit-o prin faptul că au insistat că fata ar fi plecată cu un iubit.

„A fost exclus să credem că Luiza a plecat cu cineva, era prima dată când se întâmpla treaba asta. Prima dată am fost plecată, primul apel la 112 a fost la Radomir, Coșoveni. Apoi la Craiova. Nu sunt mulțumită absolut deloc. Mai mult de două luni am fost la Coșoveni și nu ne spuneau nimic, nimic concret, nimic. Ne-au zis că fata a fost lăsată liberă...

Am întrebat ce șanse ne dau, ne-au dat exemplu de o fată găsită dezmembrată într-o pădure, ăsta nu era răspuns pentru o familie îndurerată. Am fost îndrumați de o doamnă avocat să mergem la Craiova, la DIICOT. Nu a durat mai mult de două zile și ne-au chemat (...) Am depus lumânare pentru Alexandra, poate o să fim în aceeași situație și noi, nu e nimic sigur. Poate și pentru fiica mea o să pună alții...Sper ca Dumnezeu să facă o minune!”, a declarat mama Luizei Melencu, la scurt timp după ce polițiștii au demarat o anchetă la casa lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal.

CRIMINALUL DE LA CARACAL

Gheorghe Dincă, unul dintre cei mai mari criminali în serie ai României, a fost prins la Caracal. Anchetatorii au găsit rămăşitele a cel puţin patru oameni într-o casă a ororilor. Două tinere din judeţ, date dispărute în ultimele patru luni, au fost sechestrate şi ucise acolo de un mecanic auto pe nume Gheorghe Dincă.

Alexandra Măceşanu, o fată de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, a dispărut miercuri, după ce a plecat spre municipiul Caracal cu o maşină "la ocazie". O altă tânără, Luiza Melencu, a dispărut în condiții similare, în urmă cu patru luni. Vinovat ar fi Gheorghe Dincă, cel care le-a luat pe fete cu mașina și apoi le-a dus la casa lui, locul crimelor.