Ce s-a ales de Patrick Cioacă, fiul Elodiei. E pe cale să-și facă buletin, învață foarte bine, joacă baschet și își cunoaște mama doar din fotografii

Mass-media i-au urmărit evoluția an de an, judecătorii au încercat să ia cele mai bune decizii în ceea ce privește custodia lui. Rămas fără mamă la o vârstă fragedă, Patrick Cioacă a fost crescut de-a lungul anilor de bunici.

Cu un tată aflat la închisoare, suspectat că i-a omorât mama, și fără cea care i-a dat viață, băiatul a învățat că trebuie să se descurce. Patrick Cioacă s-a maturizat timpuriu, în curând va împlini 14 ani.

Unchiul lui, profesor de Religie, le-a declarat jurnaliștilor ziarului Click că adolescentul este preocupat de învățătură și că practică baschet de performanță. Așa cum era de așteptat, Patrick își cunoaște mama mai mult din fotografii. Unchiul lui le-a declarat jurnaliștilor că familia nu o pomenește pe avocată pentru că are probleme financiare. În plus, misterul dispariției nu a fost elucidat, căci anchetatorii nu au găsit niciun corp neînsuflețit sau rămășițe.

„Nu o vom aminti pe sora mea, Elodia, în nici un fel, nici cu lumânări, nici cu pomeni. (...) Am vrut să renovez casa bunicilor, în care am copilărit cu Elodia, să o transform într-o pensiune. Nu am terminat lucrările şi sper să reuşesc să ies din problemele financiare. Pe Patrick nu l-am văzut de mult timp, mai mult de trei ani. Creşte în casa criminalului Cioacă. Îl învaţă numai tâmpenii şi să fie distant cu noi. Este crescut în spiritul lor, de oameni răi. Băiatul este traumatizat, de aceea am decis să aşteptăm să mai crească şi să afle adevărul despre mama lui şi despre tatăl criminal. Patrick spune că mama lui este în Cosmos. Aşa l-au învăţat”, a declarat trist Robert Ghinescu, fratele avocatei dispărute, profesor de Religie.

Timp de 11 ani, Elodia Ghinescu a fost căutată de poliţişti, iar cazul ei a devenit material de studiu la Academia de Poliţie şi la Facultatea de Drept. Teribila crimă i-a fost atribuită fostului soţ, Cristian Cioacă, aflat în acest moment după gratii.