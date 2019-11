Vecinii lui Gheorghe Dincă, foc și pară după ce Fănică a fost reținut în cazul Caracal: ”Nu se complica cu el. Dacă-i dădeai o țuică îl munceai toată săptămâna!”

„Are casă, mai are un frate, nu mai au părinţi, nu mai au nimic. Are o soră măritată de la Dincă aproximativ 7-8 case mai departe, pe partea cu spălătoria, şi el zilnic era acolo, la alde cumnatu-so. Nişte beţivani! (…) El lua mâncare de la cantina socială, n-are posibilitate, şi se ducea la ăştia. Practic, îi ţinea bătrâna şi pe el şi un alt băiat de-al ei, nu soţul sorei ăstuia. Fratele lui e liniştit, e la treaba lui, e căsătorit, are doi copii, munceşte, e angajat. Dar stau în aceeaşi casă, pe strada Mircea Vodă. Dar sunt separaţi. Ăla e cu treaba lui, ăsta e cu… De dimineaţa până seara, îi pica mucu’ toată ziua aici, că era de mâncare“, a mai spus vecinul.

Cazul Caracal: Lovitură devastatoare pentru mama Alexandrei Măceșanu: „Nu am cuvinte, tremur de nervi...”

Acesta mai spune că Gheorghe Dincă a adoptat întotdeauna atitudinea unui om serios, care nu ar fi în stare să se „încurce“ cu astfel de persoane mai mult decât pentru a se folosi de serviciile lor.