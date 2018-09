Cea mai mare HOȚIE a momentului! Nu va lăsați păcăliți dacă circulați cu mașina prin România!

Fie că e vorba de oraș sau drumuri naționale, europene, cum or fi, există o metodă de furat destul de nouă. Insă se pare că sunt destul de mulți șoferi binevoitori și cu suflet bun, care pierd tocmai din acest motiv. Atenție mare pe Valea Oltului în special, unde am văzut personal un astfel de caz!



Ce se intamplă? Vezi în timp ce mergi câte o masină cu numere străine, chiar și de Bulgaria. Langă ea, un bărbat (sau femeie) da isteric din mâini și-ți face semn să oprești, că și cum s-ar fi întâmplat ceva grav, scrie culturalbzi.ro. Eu am văzut un Audi A4 primul model și un VW Passat, ambele cu numere de Italia cred, langă care se aflau astfel de indivizi. Aceștia se bazează pe spiritul civic al unor șoferi și profită de ei pentru a-i fura.

Cum se face? Depinde de situație, fie îți cer curent de la motorul tău, fie îți cer telefonul că nu mai au baterie, fie îți spun să îi lași puțin mai departe. Dacă te trezești să le dai curent că să pornească mașină, atât îți trebuie, că se găsesc 1-2 colaboratori care ți-o golesc în timp ce tu ești concentrat sub capotă: din portbagaj, din interior, etc. Sau mai bine, pleacă cu tot cu mașină. O altă situație este atunci când șoferul este rugat să tracteze mașină, chipurile „in pana”. Mașină tractata se va tampona intenționat de cea din față și, în timpul discuțiilor legate de asigurare, etc, șoferul bun-samaritean va fi ușurat de toate-cele.

Pe drumuri naționale, în afară localitatiilor, dacă un șofer oprește și ia un astfel de personaj că să-l lase mai departe, se poate trezi chiar și oprit într-o parcare la marginea drumului și jefuit sub amenințarea armei.