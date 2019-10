Bombă în cazul Caracal! Cei care au răpit-o pe Luiza Melencu ar aștepta o recompensă! Pentru ce sumă uriașă ar elibera-o pe adolescentă. „Ei au spus că le dau fata”

Tânăra, Ramona, care se află în Italia, susține că a fost amenințată și șantajată de o femeie din Arad. A fost la poliție în Italia, la Brescia, să depună o reclamație, dar a fost refuzată.

„Este din Arad și are legătură cu cazul, cunoaște foarte bine cazul. Am fost să depun declarație și poliția mi-a spus să merg acasă și că pot să vin mâine dimineață la nouă. Sunt lucruri foarte periculoase pe care nu pot să le spun în direct. Nu e sigur nici că mâine dimineață voi putea să dau o declarație. Am lăsat deja o declarație la avocatul meu în cazul în care mi se întâmplă ceva”, a spus Ramona, la România TV.

De asemenea, Ramona a spus că oferă recompensă titluri de proprietate în valoare de 500.000 de euro celui care o va aduce vie pe Luiza, fata dată dispărută în luna aprilie, la Caracal.