Cine e artista care a cântat la concertul din Calafat, fără public. Nașul ei este un celebru om de radio și TV

Filmulețul a devenit unul viral pe Internet, iar totul a avut loc la târgul de Crăciun din municipiul Calafat, județul Dolj.

Citește și: Reacția lui Dorin Cioabă, după ce Austria a blocat intrarea României în spațiul Schengen: „Vom servi lebedele la ei acasă”

Cine e artista care a cântat la concertul din Calafat, fără public

Zilele trecute, cu ocazia organizării târgului de Crăciun din Calafat, a avut loc un concert în aer liber. Vremea nu a ținut cu localnicii, care nu s-au înghesuit să asculte reprezentația de pe scenă și nici să cumpere de la standurile comercianților.

În tot acest timp, artista care a urcat pe scenă, pentru a întreține atmosfera, și-a continuat show-ul, chiar dacă spectatorii puteau fi numărați pe degetele de la o mână. Totul a fost filmat sâmbătă seara, iar clipul a devenit viral în mediul online.

În piața goală, cântăreața îi îndemna pe oameni să aplaude, pentru a mai anima atmosfera: „Și încă o dată, Calafat. Sunteți pregătiți? Toate mâinile sus, sus, sus! Foarte bine. Să vă văd brațele sus. Bine acolo!”, a început ea, în timpul concertului.

Cântăreața, care și-a continuat show-ul în ciuda faptului că în acele momente de la târgul de Crăciun din Calafat nu erau prea mulți trecători, se numește Olga Cristiana Popa (Kristine), fostă prezentatoare de la Antena Stars și fostă producătoare a emisiunii lui Mihai Morar, pe vremea când se difuza Răi da Buni, notează Fanatik.

Mihai Morar este chiar nașul de botez a micuței Aris, fetița Olgăi Popa și a lui Claudiu Ilioiu. Fiind însărcinată, artista s-a lăsat de televiziune în 2020, iar în 2021 a avut loc botezul fiicei sale.

Prima reacție a primarului din Calafat, după ce filmulețul de la târgul de Crăciun a devenit viral

Doru Mitulețu, primarul din Calafat, a vrut să lămurească situația, așa că a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook.

„Cu mari greutăți și cu buget foarte limitat, este pentru prima dată în istoria localității când la Calafat se organizează un astfel de târg.

Regret că au fost condiții atmosferice neprielnice, care au stricat o seară începută frumos; din păcate, un simplu cetățean ca mine nu are puteri supranaturale pentru a opri ploaia.

Referitor la filmulețul postat pe facebook, precizez că persoane rău intenționate au încercat să speculeze politic momentul când auditoriul programului artistic de pe scenă s-a dispersat din cauza ploii.

Ca de obicei, vinovatul de serviciu este primarul, care nu a făcut, nu a dres….Este arhicunoscută această acuzație deja ruginită.

Menționez că nu primăria este organizatorul acestui târg de Crăciun, ci ea este doar partener la organizarea acestuia, îndeplinindu-și în totalitate obligațiile: asigurarea domeniului public și energiei electrice pentru eveniment. Restul cheltuielilor, inclusiv tariful artiștilor, sunt suportate de organizator.

Pe de altă parte, prezența publicului la un eveniment nu poate fi dirijată de către primărie; cei care doresc să frecventeze târgul o fac atunci când vor și când pot.

Prin aceste postări tendențioase, disprețuitoare și batjocoritoare pe facebook persoanele respective au urmărit să lovească în mine, dar - din păcate - au creat o imagine defavorabilă municipiului nostru, făcând să apară știri negative în mass-media.

Consider că nu merităm eticheta ce se încearcă a fi pusă pe imaginea Calafatului și că ar trebui să respectăm cu toții spiritul sărbătorilor de iarnă, bucurându-ne de puținul pe care îl avem, chiar dacă nu este conform așteptărilor cârcotașilor. Luna decembrie are prin definiție o semnificație aparte pentru copii; să n-o stricăm!

Așadar, să fim mai buni, să fim mai înțelegători, să fim mai toleranți!”, a transmis primarul din Calafat, Doru Mitulețu.

Vezi prin ce peripeții trec vedetele, în episodul nou, Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, în AntenaPLAY.