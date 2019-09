Cine este tânăra care a fost ucisă de Cosmin Titiș, în Timișoara! Avea doar 20 de ani – Foto

Tânăra care a fost ucisă de iubitul ei, Cosmin Titiș, în Timișoara, Karina, avea doar 20 de ani. Familia și prietenii ei sunt în stare de șoc.

Mama tânărului, Herminka Titiş, a declarat că nu ştie ce s-a întâmplat între fiul ei şi iubita lui, pentru că ea locuieşte în Piteşti, iar fiul ei şi iubita lui au fost plecaţi în Anglia.

Herminka Titiş a declarat că luni, cu patru zile înainte de comiterea crimei, a fost la Lupeni, unde l-a auzit pe fiul său vorbind foarte frumos la telefon cu iubita sa.

„Ei s-au iubit, au trăit împreună. Nu ştiu ce s-a întâmplat. S-au certat, ea şi-a găsit alt iubit, gelozie. Nu ştiu ce să zic. Ea avea o prietenă în Timişoara, a fugit de el, nu ştiu. Luni seara, când am fost eu la Lupeni, el vorbea cu ea pe Whatsapp. Vorbeau foarte frumos: gâza mea, iubita mea. Mă înţelegeţi cum sunt? Sunt terminată. Mă gândesc şi la familia fetei, şi la copilul meu. Cum a putut să facă aşa ceva. Îmi pare foarte rău pentru că eu am ţinut la fata asta. Anul trecut era aici în Spania. Eu am ţinut foarte mult la ea, era ca din familie. Îmi pare foarte rău pentru familia ei că suferă”, a mai declarat Herminka Titiş pentru adevarul.ro.

Cosmin Titiş, un tânăr de 31 de ani din Lupeni, a fost reţinut vineri seara, acuzat că şi-a ucis iubita, în vârstă de 20 de ani, cu mai multe lovituri de cuţit. Imediat după crimă, tânărul a fugit, fiind prins la aproximativ trei ore, în zona Pădurea Verde.