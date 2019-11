Copil de trei ani plimbat între spitalele din Bârlad, Iași și București! Minorul avea arsuri pe 70% din corp

Cel mic a fost victima unui incendiu chiar în casa bunicului său. Focul a început de la soba aflată într-una din camere.

Minorul a fost îngrijit la spitalul din Bârlad, transferat la Iași, apoi la spitalul Grigore Alexandrescu, din București. Medicii sunt rezervați deoarece rănile au afectat o mare parte din corpul micuțului.

„Când am intrat, am deschis uşa, era foc mare, fum. Copilul era la geam, plângea, am spart geamurile, ne-au mai ajutat vecinii. Acum e dus la Bucureşti” , a declarat bunicul micuțului.

Pacientul a ajuns la Spitalul Bârlad, unde medicii au solicitat transferul către Grigore Alexandrescu din Capitală. Însă acesta avea nevoie de o operație rapidă pentru a nu-şi pierde braţele, aşa că a fost dus mai întâi la spitalul din Iaşi.