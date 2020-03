Coronavirusul, „prezis” într-o carte din 1981? Cele mai mari minciuni despre Covid-19, date în vileag! „Cine a fost infectat nu scapă cu viață!”

„Numesc acest virus «Wuhan-400», pentru că a fost dezvoltat în laboratoarele lor RDNA, din apropierea orașului Wuhan. A fost cea de-a 400-a tulpină viabilă de microorganisme create de oameni, la acel centru de cercetare”, scrie în cartea publicată în 1981, „Ochii întunericului/ The Eyes of Darkness”, de scriitorul american Dean Koontz, acum în vârstă de 74 de ani.

Unii susțin că chiar că această carte ar conține încă o pagină, în care este menționat anul 2020 și în care scrie despre răspândirea unei „boli severe asemănătoare cu pneumonia”. Însă, această pagină NU face parte din cartea lui Koontz, cu dintr-o altă carte, „End Of Days: Predictions and prophecies about the end of the world” (Sfârșitul zilelor: Predicții și profeții despre sfârșitul lumii), de Sylvia Browne.

Povestea este parțial falsă, după cum a demonstrat Reuters, după ce a făcut o comparație între ceea ce scrie în această carte și realitatea în ceea ce privește coronavirusul. Deși este adevărat că americanul Dean Koonts a scris despre un virus fictiv în romanul lui, și că l-a numit „Wuhan-400”, ce se referă la orașul din China de unde a început să se răspândească noul coronavirus, Covid-19, asemănările se opresc aici.

Coronavirusul a fost creat într-un laborator, în apropiere de Wuhan