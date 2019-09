Video. Criminalul Gheorghe Dincă, noi acuzații: Am fost dusă într-o garsonieră şi violată de Dincă și încă doi prieteni

Sechestrată, ameninţată cu un cuţit şi violată de Gheorghe Dincă şi de prietenii lui, într-o cameră cu gratii la geamuri. E acuzaţia unei tinere care susţine că a trăit clipe de coşmar, după ce a fost luată, pur şi simplu, de pe stradă de oamenii monstrului din Caracal. Victima lui Dincă a decis să rupă tăcearea! Tânăra şi-a luat inima în dinţi şi povesteşte chiar acum coşmarul prin care a trecut.

„Îmi e foarte greu, au fost mulţi ani la care eu am suferit în tăcere. Mi-au murit părinţii şi tot nu au putut să afle, nimeni nu au ştiu prin ce am trecut şi cât am suferit. Nimeni doar eu, nici soţul, copiii, nimeni nu ştie. Doar acum ştiu procurorul şi poliţistul care m-au anchetat. Atât.”.

Procurorii au prelevat în urma cercetărilor la faţa locului zeci de probe biologice din casa lui Gheorghe Dincă, în principal pete de sânge, iar primele rezultatele primite de anchetatori de la specialiştii în medicină legală indică alte cel puţin trei victime ale lui Gheorghe Dincă, în afara Alexandrei Măceşanu şi a Luizei Melencu.

Femeile sunt în viaţă, conform surselor Adevărul, şi chiar ar fi fost audiate de către anchetatori. Una dintre victime este femeia de 49 ani, din Brâncoveni, judeţul Olt, luată de acasă de Dincă, sub pretextul că are să-i dea de lucru în grădină.

Celelalte victime ar fi fost de asemenea fete sau femei lipsite de apărare. Una dintre acestea i-ar fi căzut victimă bărbatului cu mai mulţi ani în urmă, pe când era încă minoră, iar părinţii acesteia îi munceau lui Dincă în gospodărie, aceştia având încredere să o lase pe copilă în preajma lui. O altă victimă ar fi o fată de etnie romă, cel mai probabil dintr-un cartier din Craiova în care mai mulţi martori spun că l-au văzut pe Gheorghe Dincă „observând" fetele de vârstă mică, vulnerabile, provenind din familii sărace.